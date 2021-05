Uomini e Donne puntata di lunedì: in onda la scelta di Samantha Curcio

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla puntata di lunedì 10 maggio, rivelano che andrà in onda la scelta di Samantha Curcio. Lo scorso 2 maggio si è registrato il momento conclusivo del suo percorso e, stando a quanto emerso, pare che la produzione manderà in onda quella parte proprio nel prossimo appuntamento.

Samantha ha scelto Alessio, pertanto, lunedì vedremo quale sarà stata la reazione di lui. La tronista ha deciso di dare luogo ad un episodio alquanto anticonvenzionale, pertanto, vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Spoiler puntata lunedì: esterne di Alessio e Bohdan

Nella puntata di lunedì prossimo di Uomini e Donne assisteremo alla scelta di Samantha. Lei arriverà con un abito color corallo abbastanza elegante. I due corteggiatori, invece, ignari della decisione presa dalla dama, si presenteranno in modo più casual. Inizialmente, la tronista sarà piuttosto imbarazzata, sta di fatto che Massimiliano proverà a rompere il ghiaccio con qualche battutina. Prima di arrivare al momento clou, verranno mandate in onda le ultime esterne. La prima sarà quella con Alessio, che è andata molto bene, sta di fatto che il ragazzo le ha confessato di nutrire qualcosa di forte per lei.

Quella con Bohdan, invece, non è andata molto bene. Il ragazzo non ha gradito alcuni comportamenti assunti da lei nelle precedenti puntate. Successivamente alla lite, il ragazzo ha chiesto di rivedere la tronista e le ha comunicato la volontà di andare via. Lei si è molto infuriata, al punto che lui le ha chiesto di seguirla fuori se ci tiene così tanto. Al termine delle messe in onda, i due corteggiatori verranno mandati fuori.

Scelta anticonvenzionale a Uomini e Donne

Il primo ad entrare sarà Alessio, cosa che lascerà spiazzati i presenti. La tronista comincerà a fare il suo discorso, mentre il corteggiatore la guarderà in modo sospetto dato che crederà di non essere la scelta. Successivamente, però, la ragazza gli confesserà la verità e dirà di essere stato l’unico in grado di farla sentire una principessa. Al termine del discorso, lui non darà nessuna risposta, ma si getterà tra le braccia di lei e partirà la canzone con tanto di petali.

Samantha, poi, nella puntata di lunedì darà luogo ad una scena mai vista a Uomini e Donne. In particolare farà entrare Bohdan lasciando i petali per terra e Alessio in studio. Quando il giovane entrerà, la Curcio gli dirà di aver voluto questo perché tanto è convinta che a lui non dispiacerà affatto. Lui, in effetti, non batterà ciglio.