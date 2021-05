Paola Di Benedetto la confessione sul fidazato: “Ho litigato con Federico”

Paola Di Benedetto e Federico Rossi ospiti a Verissimo

Sabato pomeriggio su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Alla corte di Silvia Toffanin, tra i vari ospiti erano presenti anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

E in questa circostanza la padrona di casa ha chiamato immediatamente la coppia la quale ha parlato della loro relazione sentimentale. Il cantante ha anche presentato la sua nuova hit estiva per la prima volta sul piccolo schermo.

Tra una chiacchiera e l’altra, ad un certo punto la vincitrice del GF Vip ha fatto una confessione che ha lasciato senza parole la conduttrice vicentina. Il motivo? In pratica l’ex gieffina le ha detto che stanotte hanno litigato furiosamente: “Noi siamo stranissimi Silvia…Tieni conto che stanotte abbiamo litigato…Ci siamo praticamente tirati per i capelli…E io gli dicevo…Ma ti rendi conto che domani dobbiamo andare da Silvia?”.

I due fidanzati hanno litigato per poi fare pace

La padrona di casa di Verissimo è rimasta a bocca aperta per la confessione della sua ospite Paola Di Benetto. E dopo essersi ripresa da tale dichiarazione, Silvia Toffanin ha approfittato della situazione per dire alla soubrette se per caso fosse lei la causa del loro litigio: “Avete litigato stanotte? Davvero? Ma spero non per me…”.

A quel punto l’ex Madre Natura in un primo momento ha negato che sia stata lei la causa, dicendo anche che come al solito hanno litigato per cose di poca importanza: “No no, non c’entri tu Silvia…Abbiamo litigato per delle stupidaggini come al solito…”. Per fortuna lei e il fidanzato Federico Rossi hanno fatto immediatamente pace: “Questa è la dimostrazione che il nostro rapporto è come stare sulle montagne russe…”.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi al momento non si sposano

Subito dopo, sempre a Verissimo Silvia Toffanin ha chiesto ai suoi ospiti Paola Di Benedetto e Federico Rossi se tra i loro progetti futuri c’è anche quello delle nozze. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, particolarmente attiva sul suo account Instagram, ha detto che per ora l’unico matrimonio all’orizzonte è quello del suo caro amico Benji con Bella Thorne: “Per il nostro c’è invece ancora d’aspettare…”. Sarà per il prossimo anno?