Isola dei Famosi, Andrea Cerioli lascia la puntata: “Nausea e giramenti di testa”

Andrea Cerioli accusa un malore dopo la prova leader

Niente da fare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sembra essere proprio sfortunata in tutti i sensi. Infatti, dopo il ritiro di ben cinque naufraghi, un altro concorrente è tornato a far parlare di sé a causa di un problema di salute. Si tratta dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli.

Durante il 15esimo appuntamento del reality show andato in onda su Canale 5 venerdì scorso, il fidanzato di Arianna Cirrincione ha accusato un malore al punto da dover lasciare momentaneamente la trasmissione condotta da Ilary Blasi. L’inviato Massimiliano Rosolino infatti ha detto: “Andrea è dal dottore, sta bene ma gli gira la testa è un po’ ko, sta prendendo un po’ d’aria, ha lo stomaco sottosopra”.

La prova leader contro Isolde Kostner

Tutto è iniziato qualche minuto prima quando l’ex gieffino Andrea Cerioli aveva sfidato la campionessa di sci Isolde Kostner in una prova leader. Una sfida che prevedeva nel rimanere appesi tra due pali rotanti prima in un senso poi nell’altro, avvinghiati con gambe e braccia.

Una prova che la padrona di casa Ilary Blasi con la sua solito ironia a ribattezzato “il girarrosto”. Dopo oltre cinque minuti l’ex tronista di Uomini e Donne ha mollato per primo facendo poi ampi gesti per far capire all’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino e agli altri naufraghi di non farcela più.

Andrea rassicura la fidanzata, Iva Zanicchi lascia lo studio

Una volta rientrato in Palapa, la padrona di casa Ilary Blasi ha interpellato Andrea Cerioli per farlo parlare con la fidanzata Arianna Cirrincione, prima però si è sincerata delle sue condizioni di salute dicendogli: “Come stai Andrea? Ti abbiamo fatto girare abbastanza…”. A quel punto il diretto interessato ha risposto così: “Un po’ di labirintite, adesso sto un pochino meglio… sto accusando la fame, per me è un tasto dolente”.

L’ex concorrente del Grande Fratello non è stato l’unico concorrente del reality show di Canale 5 a dover abbandonare la puntata, anzi. Anche Iva Zanicchi, in veste di opinionista, ha dovuto lasciare a causa di un problema alla mano, ovvero per una puntura di vespa che le ha causato gonfiore e rossore: “Il dottore mi ha consigliato di fare un giro al pronto soccorso“.