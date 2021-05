Isola dei Famosi, Angela Melillo portata via d’urgenza: gli altri naufraghi pronti a tradirla

Malore per Angela Melillo a L’Isola dei Famosi 2021

Dopo Andrea Cerioli e Awed un’altra naufraga di Playa Reunion ha accusato un malore. Stiamo parlando di Angela Melillo che non si è sentita affatto bene e per questo motivo è stata portata in fretta e furia per farla sottoporre ad un controllo medico.

Non riuscendo neppure a deambulare, la sua compagna d’avventura Valentina Persia si è offerta di portarla in braccio fino all’imbarcazione. Un mezzo messo a disposizione dalla produzione de L’Isola dei Famosi 15. A quel punto, una volta che la ballerina non era presente in spiaggia, tra i concorrenti è iniziata a serpeggiare l’idea di tradirla a poche ore dal nuovo appuntamento del reality show di Canale 5. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto alla donna.

L’ex ballerina romana portata in ospedale

L’ex ballerina romana si è sentita male forse a causa del dimagrimento eccessivo. Angela Melillo dopo un malore è stata trasportata d’urgenza da Playa Reunion, sotto gli sguardi preoccupati dei compagni d’avventura per essere controllata dai medici. La comica Valentina Persia, vedendo l’amica in grandi difficoltà e incapace di muoversi, ha fatto un gesto nobile prendendola per braccio e accompagnarla fino alla barca che ha portato la naufraga in ospedale e valutare il suo stato di salute.

Per fortuna la sua permanenza in Honduras non è compromessa, nel frattempo però, ai concorrenti la produzione ha consegnato un comunicato. Si è chiesto a loro di escludere un compagno d’avventura dalla prova leader. Tutti tranne l’ex Pupa Miryea Stabile che è in nomination e quindi esclusa automaticamente.

Angela Melillo pronta ad essere tradita dai compagni d’avventura

A quel punto, il gruppo dei Primitivi hanno iniziato a ipotizzare che Angela Melillo non è in in grado di affrontare la prova leader e molti hanno chiesto di fare il suo nome. In questo modo non si spreca un’occasione nel caso in cui non fosse scelta ma fosse comunque costretta a ritirarsi dal gioco.

In tutto questo però, Valentina Persia non ha voluto che si prendesse una decisione del genere proprio quando l’ex ballerina del Bagaglino non fosse presente a Playa Reunion. Per ora la professionista romana è salva ma quanto ci metteranno i compagni d’avventura a tradirla?