Isola dei Famosi, Iva Zanicchi rimprovera Tommaso Zorzi: “Non si dice ca**o va bene?”

Tommaso Zorzi dice una parolaccia in diretta a L’Isola dei Famosi 15

Nell’ultima puntata de L’sola dei Famosi 2021 in onda su Canale 5 l’opinionista Tommaso Zorzi ha commesso una gaffe clamorosa. Al centro della discussione c’era la prova leader tra l’ex tronista Andrea Cerioli, che poi ha accusato un malore, e Isolde Kostner, con la seconda che ha prevalso sul primo.

Una volta terminata, la padrona di casa Ilary Blasi ha chiesto ai tre opinionisti di dire il loro punto di vista sulla sfida. In particolare, la conduttrice romana ha chiesto al rampollo meneghino se avrebbe mai fatto questo gioco. A quel punto il vincitore del GF Vip 5, senza giri di parole ha risposto così: “Ma manco per il ca**o”. Con la moglie di Francesco Totti che ha immediatamente cercato di “bippare” l’influencer. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nello studio di Cologno Monzese.

Il rimprovero ironico di Iva Zanicchi al vincitore del GF Vip 5

A rimanere senza parole nello studio de L’Isola dei Famosi 15 è stata anche la collega di Tommaso Zorzi, ovvero Iva Zanicchi, che inizialmente ha sgranato gli occhi per la parolaccia sentita in diretta, poi lo ha rimproverato in maniera ironica il 26enne.

“Cosa ha detto!? Non si dice ca**o va bene?!”, ha detto la cantante emiliana che ad un certo punto è tornata a casa perché la sua mano è gonfiata a causa di una puntura di vespa. Una gag improvvisata che ha divertito tantissimo il pubblico da casa e quello presente in studio, con tanto di applauso. Ovviamente questa non è stata l’unica gag della serata.

Tommaso Zorzi vuole Andrea Cerioli leader

Ma non è finita qui. Infatti Tommaso Zorzi che, commentando la prova leader tra Andrea Cerioli e Isolde Kostner, ha detto che avrebbe voluto vedere l’ex tronista di Uomini e Donne vincere, visto che con molta probabilità non potrà mai avere questa soddisfazione, al contrario della campionessa di sci.

A quel punto, però, la conduttrice Ilary Blasi ha corretto l’opinionista milanese, sottolineando: “Sei sicuro? Guarda che ha già vinto una volta. Nella prova Salvador”. Il rampollo meneghino allora, non scomponendosi per niente, ha replicato in questo modo: “Ok fa nulla. Avrei voluto comunque vedere Andrea leader”.