Elisa Isoardi vuota il sacco sulla madre Irma: “L’ho trattata male e…”

Elisa Isoardi si confessa a 360 gradi a Verissimo

Sabato pomeriggio su canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra i vari ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin anche Elisa Isoardi, fresca dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco alla conduttrice vicentina ha risposto “Chi non fa, non sbaglia” in merito ai suoi infortuni avuti durante le partecipazioni di Ballando con le Stelle e al reality show condotto da Ilary Blasi.

A tal proposito, l’ex di Matteo Salvini ha confidato: “Qualcosina potevo ancora farla su L’Isola dei Famosi, ma alla fine non è andata malissimo, no? Sono stata un mese preciso. Là non c’è proprio niente, non si mangia, non c’è il deodorante, quando si mangia dopo un mese ti fanno male le gengive ed i denti perché non si è più abituati a masticare, non c’è il bagno, dormi per terra: è tutto vero”.

L’ex naufraga parla del difficile rapporto con la madre Irma

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex naufraga Elisa Isoardi ha parlato a lungo del suo difficile rapporto con la madre Irma. La professionista piemontese ha fatto delle dichiarazioni inedite commuovendosi davanti alla conduttrice vicentina.

“Con mia mamma? Da figlia ho più volte provato a chiederle aiuto e magari lei non c’è stata, non accettava che io potessi chiedere aiuto. Fra noi non c’era più dialogo. Io ho sbagliato, stavo sbagliando ed ho trattato male anche lei. A volte si sbaglia. Non ce l’avevo con lei, ce l’avevo con me stessa. Avevo avuto una delusione, d’amore, dovevo riordinare un po’ di cose della mia vita. Dell’argomento ne abbiamo parlato davvero poco, lo abbiamo sfiorato”, ha fatto sapere l’ex partecipante di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Elisa Isoardi parla del suo futuro in televisione: è a Mediaset?

Subito dopo l’intervista a Verissimo è continuata parlando del suo futuro sul piccolo schermo. Dopo quasi vent’anni nella tv di Stato, Elisa Isoardi è pronta a nuove sfide e nuovi orizzonti. Per caso Mediaset ha già in progetto qualcosa per lei?

“Oggi dico grazie a questa esperienza ed ora mi piacerebbe fare la televisione che mi piace guardare: gentile, diretta e vera. Le bugie raccontate arrivano a casa ed a casa la gente non la imbrogli, arriva la verità di chi sei”, ha confidato la professionista cuneese. Staremo a vedere cosa accadrà nella prossima stagione televisiva.