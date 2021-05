DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell’11 maggio: Aziz lascia Mihriban e parte

Secondo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella prossima puntata in onda su Canale 5 martedì 11 maggio 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che il signor Divit lascerà Mihriban perché è diventata simile all’ex moglie Huma. A quel punto Aziz, a malincuore, deciderà anche di andare via da Istanbul e andare a vivere ad Amsterdam. In tutto questo l’ex moglie farà i salti di gioia perché ha raggiunto il suo scopo.

Il signor Divit lascia Mihriban e decide di lasciare la Turchia

Le anticipazioni del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 martedì 11 maggio 2021, svelano che Aziz perderà pazienza. Infatti, nonostante Mihriban si sia scusata con il padre di Can ed Emre per essere stata gelosa dell’ex moglie Huma e per averla aggredita, l’uomo non vorrà più saperne. Per questo motivo, stanco dei numerosi litigi con la sua amata, l’imprenditore inizierà a riflettere a lungo sulla decisione da prendere.

Nello specifico, il signor Divit avrà un confronto con la proprietaria della tenuta nel quale la ringrazierà del tempo felice passato insieme, ma le dirà anche che se ne andrà via da Istanbul per trasferirsi ad Amsterdam. Infatti, l’ex proprietario della Friki Harika si è reso conto che sta diventando caratterialmente come la sua ex consorte e questa cosa a lui non piace assolutamente.

Aziz lascia la città, l’ex moglie Huma felice

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mihriban non prenderà bene la notizia. Infatti la donna soffrirà molto per la scelta di Aziz anche se le augurerà di stare bene. Successivamente, quando Sanem tornerà a casa, la donna si sfogherà con lei. A consolare Mihriban ci penserà anche Selim, l’amico d’infanzia di Huma, già a conoscenza di quanto accaduto.

In quell’occasione la donna affermerà di essere sconvolta per aver perso l’amore della sua vita per l’ennesima volta. A quel punto, Aziz andrà via senza salutare l’ex moglie Huma, ma prima di partire ricorderà Can di fare il possibile per recuperare la memoria persa. Ma anche di costruirsi un futuro al fianco di Sanem. Poi Huma sarà felice quando Emre e le comunicheranno che il signor Divit non si trova più a Istanbul, infatti è ststa lei a farlo allontanare dalla sua storica rivale.