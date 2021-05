Uomini e Donne, registrazione 8 maggio: Massimiliano ha fatto la sua scelta

Sabato 8 maggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In questo periodo di pandemia sta diventando molto difficile riuscire a reperire anticipazioni in merito a quello che accade all’interno dello studio di Canale 5.

Ad ogni modo, le talpine de Il Vicolo della news sono comunque riuscite a scoprire quanto accaduto in occasione della scorsa registrazione. Massimiliano, infatti, ha compiuto la sua scelta, la quale è ricaduta su Vanessa.

L’indecisione di Massimiliano a Uomini e Donne

Nella registrazione di sabato 8 maggio 2021 è avvenuta la scelta di Massimiliano a Uomini e Donne. Il tronista era in bilico tra due corteggiatrici, Vanessa ed Eugenia. Specie con quest’ultima ci sono state molte divergenze nell’ultimo periodo, al punto che la ragazza ha deciso addirittura di andare via. Il tronista, però, ha deciso di andare a riprenderla in modo da portare a termine il percorso con lei e con Vanessa.

Tuttavia, ad un certo punto, anche quest’ultima si è indispettita per l’avvicinamento che il ragazzo ha avuto nei confronti della sua rivale. Per tale motivo, ha dato luogo a delle scenate molto forti nel corso delle ultime messe in onda. Massimiliano si è trovato ad un punto di non ritorno, in quanto non sapeva assolutamente come comportarsi con le due ragazze. Avvicinarsi ad una generava necessariamente le ire da parte dell’altra. Per tale ragione, dopo aver ponderato attentamente il da farsi, ha deciso di fare il grande passo.

Registrazione 8 maggio: la scelta

Anche il secondo tronista, dunque, ha compiuto la sua scelta durante la registrazione di Uomini e Donne del giorno 8 maggio 2021. Stando a quanto trapelato da coloro i quali hanno avuto la possibilità di assistere alle riprese, la sua decisione è ricaduta su Vanessa. L’emozione è stata tangibile in studio e la corteggiatrice, dopo aver ascoltato il suo discorso, pare gli abbia risposto in modo affermativo. I due, così, hanno potuto cominciare il loro percorso di vita insieme.

Questa scelta, naturalmente, ha fatto stare molto male Eugenia. Al momento non è ancora trapelato esattamente cosa sia accaduto durante tale momento. Tuttavia, considerando il fatto che la dama si è sempre detta molto presa del tronista, è altamente probabile che non l’abbia presa affatto bene e si sia messa a piangere. Ad ogni modo, adesso l’ultimo tronista ancora in ballo è Giacomo, il quale dovrà scegliere tra Martina e Carolina.