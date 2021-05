Isola dei Famosi, Gilles Rocca strocato da ex secchiona: “Felice che sia uscito così non rompe più”

Gilles Rocca affondata da ex secchiona

Nel nuovo appuntamento social di Free Isola in onda sulla pagina Instagram di Radio Smeraldo e condotto da Matteo Bortone e Jessica Bucci, è stata ospite Sara Hafdaoui. Quest’ultima, per chi non lo sapesse è un ex partecipante de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La ragazza col suo intervento ha espresso la sua opinione su Gilles Rocca.

Ricordiamo che l’attore romano per tutto il suo percorso a L’Isola dei Famosi 15 si è sempre lamentato, quindi ha deciso di tornare in Italia dopo aver perso la sfida al televoto. La giovane, riferendosi ai continui sfoghi del vincitore di Ballando con le Stelle, per aver sentito molto la mancanza della sua compagna di vita Miriam Galanti ha asserito: “Da un lato sono contenta che sia uscito così non rompe più“.

Il giudizio di Sara Hafdaoui sull’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15

Recentemente è andato in onda un nuovo appuntamento del format Free Isola in onda su Instagram in live sulla pagina Radio Smeraldo. Alla guida di questo programma nella quale si parla del reality show di Canale 5, ci sono lo speaker Matteo Bortone e di Jessica Bucci. In quell’occasione l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha detto la sua su uno dei naufraghi più chiacchierati della 15esima edizione.

Stiamo parlando di Sara Hafdaoui, che in diretta ha detto senza giri di parole cosa pensa degli atteggiamenti che Gilles Rocca ha avuto nelle varie Playa in Honduras. Infatti, la ragazza si è ricreduta in lui ma in negativo: “All’inizio lo vedevo un uomo bello e romantico. Poi ha mostrato un lato possessivo, l’ho trovato sempre meno simpatico“.

Sara Hafdaoui delusa da Gilles Rocca: il motivo

Sempre nel format in onda su Instagram, l’ex secchiona Sara Hafdaoui ha continuato a dire il suo punto di vista sull’attore romano Gilles Rocca. Infatti, la ragazza andando avanti ha rincarato la dose.

Nello specifico l’ex secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceverssa riguardo alla decisione del regista romano di non continuare la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15, in particolare a Playa Imboscada con Beatrice Marchetti, ha detto questa frase: “Avrei voluto vederlo ancora all’Isola per vederlo soffrire“.