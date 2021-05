Stefania Orlando, retroscena sul successo di Babilonia: “Centra Tommaso Zorzi, l’ha aiutata lui”

Roberto Alessi rivela un retroscena su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Attraverso la sua storica rubrica sul magazine che dirige, Novella 2000, il direttore Roberto Alessi in questa occasione ha parlato su Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà recentemente ha lanciato su YouTube il video di Babilonia. Un’iniziativa che in pochissimi giorni è stato visualizzato da ben 150 mila utenti.

E sul boom di visite del brano dell’ex gieffina romana, il noto giornalista e frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso ha detto la sua sulla vicenda. Infatti, secondo lui questo boom è dovuto principalmente grazie all’amicizia stretta con l’influencer Tommaso Zorzi. “Questo video l’ha rilanciata sul web aiutata anche dal suo amico Tommaso Zorzi, conosciuto al Grande Fratello Vip…”, ha detto l’uomo sulla sua rivista. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto sul periodico di gossip e tv.

Il brano Babilonia fa il boom di visualizzazioni su YouTube

Sempre nella medesima rubrica di Novella 2000 in cui si occupa dei personaggi del mondo dello spettacolo, Roberto Alessi ha detto anche di credere che neppure Stefania Orlando si sarebbe mai aspettata un successo del genere. Un boom di visite in pochi giorni per il video el suo brano Babilonia che, quasi sicuramente diventerà l’hit dell’estate 2021 che è alle porte.

“Certo non poteva immaginare che su YouTube il video avesse un seguito così esagerato…”, ha scritto l’opinionista di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Quest’ultimo, inoltre, ha poi fatto sapere che la carriera di Stefania Orlando deve proseguire sul piccolo schermo, anche se la diretta interessata ormai si sente una cantante professionista.

Il brano di Stefania Orlando diventerà una hit estiva: parola di Alessi

Ma non è finita qui, infatti Roberto Alessi, direttore del magazine Novella 2000 ha concluso il suo intervento su questa rubrica facendo un’altra confessione. In pratica, l’uomo ha fatto sapere che la canzone di Stefania Orlando, Babilonia, ormai è diventata una vera e propria hit ovunque.

“Il suo singolo Babilonia è diventato virale ovunque sul web e in radio…”, ha fatto sapere l’opinionista di Barbara D’Urso. Inoltre, tra qualche settimana il brano in questione uscirà in tutte le radio e nelle piattaforme digitali, che sembra sarà un vero e proprio tormentone.