Oroscopo 10 maggio 2021: Acquario intraprendenti, Toro in recupero

Le previsioni dell’oroscopo del 10 maggio 2021 denotano una giornata di ripresa per i nati sotto il segno del Toro. Gli Acquario sono intraprendenti, mentre gli Ariete sono molto impegnati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata comincerà con molte cose da fare. In campo professionale è opportuno prendere qualche decisione. Non aspettate che siano gli altri a decidere per voi. I sentimenti, invece, sono favoriti soprattutto per i single. Cercate di uscire per quanto vi è possibile.

Toro. Oggi siete meno tesi rispetto agli altri giorni. I dissapori avuti in famiglia o con una persona cara potrebbero essere risolti. Dal punto di vista professionale, invece, è importante non essere troppo esigenti con voi stessi e con il partner. Lasciate che le cose prendano la direzione che devono prendere.

Gemelli. L’Oroscopo del 10 maggio denota la presenza di qualche turbamento per quanto riguarda i sentimenti. I rapporti di coppia in crisi potrebbero vivere una piccola battuta d’arresto. La luna è un po’ dissonante, pertanto, è meglio non intavolare discussioni inappropriate.

Cancro. Con la diplomazia si può risolvere ogni situazione, anche quella più controversa. Per contro, però, se sarete irruenti e aggressivi nel manifestare il vostro punto di vista potrebbero nascere delle incomprensioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, è meglio non essere troppo puntigliosi.

Leone. Qualche piccolo intoppo sul lavoro potrebbe spingervi a mostrate una certa disattenzione per delle questioni di carattere sentimentale. I rapporti di coppia stabili non verranno scalfiti, ma quelli già in crisi, invece, potrebbero subire delle battute d’arresto consistenti.

Vergine. Non siate troppo malinconici. In questi giorni potreste vivere qualche alto e basso per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle questioni da risolvere e da rivalutare. Ricordate che se non siete soddisfatti del vostro lavoro, potete sempre fare qualcosa per cambiare il costo degli eventi.

Previsioni 10 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Spesso tendete ad assumervi più responsabilità del previsto. Non addossatevi colpe che, in realtà, non potreste mai avere. Nella vita bisogna accettare quello che accade senza cercare necessariamente di trovare il senso. In campo sentimentale, invece, non tirare troppo la corda.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 10 maggio denotano una certa stanchezza. i nati sotto questo segno potrebbero mostrarsi particolarmente indecisi sul da farsi. Pertanto, quando accade questo, è opportuno fermarsi un attimo ed evitare di prendere decisioni affrettate.

Sagittario. L’amore procede abbastanza bene. Anche i cuori solitari potrebbero avere delle occasioni molto interessanti. Cercate di cogliere al volo tutto quello che si presenterà sul vostro cammino. Non rimandate a domani le cose che potreste tranquillamente svolgere nella giornata di oggi.

Capricorno. Sul lavoro vi sentite appagati, tuttavia, caratterialmente siete degli eterni insoddisfatti. Non datevi sempre la colpa di tutto. Cercate di prendere più alla leggera le critiche, specie quelle poco costruttive, ma finalizzate solamente a demolire la gioia del prossimo.

Acquario. Siete molto decisi e intraprendenti. Oggi sarà estremamente complicato riuscire a farvi cambiare idea. Questo vostro lato caratteriale, però, potrebbe portare alla nascita di alcuni problemi. Cercate di essere un po’ più flessibili e predisposti ad accogliere anche opinioni contrastanti.

Pesci. Non reprimete le emozioni. In questo periodo è importante ascoltare il proprio cuore. Non siate troppo incerti sul da farsi, specie per quanto riguarda il campo professionale. In amore, invece, i cuori solitari potrebbero fare una certa fatica a trovare l’altra metà della mela.