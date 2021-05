Brando Giorgi a Domenica Live svela nel dettaglio cosa gli è successo all’occhio: “Potevo perdere la vista” (VIDEO)

Nel corso della puntata di oggi di Domenica Live del 9 maggio è stato ospite anche Brando Giorgi. L’ex concorrente dell’Isola dei famosi si è presentato insieme a sua moglie ed ha commentato la sua esperienza in Honduras.

Il protagonista si è soffermato soprattutto sulla drammatica esperienza vissuta nel reality show a seguito dell’incidente all’occhio. Brando ha svelato i dettagli di quanto accaduto ed ha rivelato che, se avesse tardato ancora ad operarsi, avrebbe rischiato di perdere la vista.

I dettagli dell’incidente di Brando Giorgi

Brando Giorgi è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live ed ha raccontato cosa gli è successo all’occhio mentre era sull’Isola dei famosi. Il giovane ha avuto un brutto incidente a seguito del quale si è reso conto di non vedere più dall’occhio destro. In particolare, l’attore ha rivelato che, ad un certo punto, si è reso conto di avere un problema in quanto dall’occhio destro riusciva a vedere solamente un piccolo cono di luce nella parte alta. Questa situazione ha, immediatamente, generato molta preoccupazione nei medici.

I dottori, infatti, lo hanno visitato in Honduras e gli hanno fatto degli accertamenti. Una volta appurato il distacco della retina, i medici gli hanno consigliato di tornare in Italia per effettuare l’operazione urgentemente. Brando ha ammesso di aver avuto un distacco della retina in tre punti differenti. La situazione era davvero grave, sta di fatto che, se avesse atteso ancora un altro po’ di tempo, avrebbe rischiato di perdere completamente la vista a quell’occhio.

L’attore toglie gli occhiali a Domenica Live

Ad ogni modo, la cosa positiva è che l’operazione sia andata assolutamente a buon fine. Durante la puntata di Domenica Live, infatti, Brando Giorgi ha detto di stare abbastanza bene, anche se deve continuare a portare gli occhiali e a stare sdraiato. Il motivo risiede nel fatto che il suo occhio non ha ancora acquistato il senso della profondità. Per tale ragione, al momento, continua ad avere dei dolori e dei giramenti di testa quando si muove.

Malgrado questo, però, ha voluto per un attimo liberarsi degli occhiali e farsi ammirare dalla padrona di casa. La conduttrice lo ha ringraziato per il gesto e poi lo ha esortato a coprirsi nuovamente onde evitare problemi. Brando ci ha tenuto a precisare di aver recuperato la vista e di essersi, quindi, preso solo un bello spavento. (Clicca qui per il video)