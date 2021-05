Uomini e Donne, anticipazioni del 10 maggio: la scelta di Samantha Curcio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda la tanto attesa scelta di Samantha Curcio a Uomini e Donne. La tronista si presenterà vestita rosso corallo, corto fino al ginocchio davanti e lungo dietro tutto di velo. Per quanto riguarda i corteggiatori, Alessio con una camicia di lino verde pistacchio, jeans, sneaker bianche e calzettoni di spugna. la ragazza sarà abbastanza emozionata, quindi dirà di far entrare Massimiliano, mentre Giacomo era già seduto sul suo trono.

La conduttrice farà vedere le esterne con Alessio che con Bohdan. Il primo le ha confessato di provare dei sentimenti e vorrebbe uscire con lei dallo studio. Mentre col secondo si vede lei felice di vederlo, invece lo spasimante è irritato nella registrazione precedente si è sentito come un terzo incomodo. Immediatamente dopo si vedrà un’atra esterna dove Samantha piangerà.

La scelta di Samantha è Alessio

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono anche che Alessio chiederà se è normale che lui sia andato lì venerdì e Maria De Filippi dirà che normale o no lui l’ha fatto. Quindi usciranno i corteggiatori per fare la scelta. Samantha ringrazierà tutti e in particolare la conduttrice, poi si dirà dispiaciuta perché secondo lei non è stata sempre all’altezza. Il primo ad entrare sarà Alessio e tutti rimarranno sconvolti perché in genere il primo è la non scelta. Per tale ragione sarà molto nervoso.

Mentre la tronista sarà un po’ spaventata perché quando discutono a lui si tappa la vena. A quel punto gli dirà che è lui la sua scelta. Lo spasimante non risponderà nemmeno, l’abbraccerà e la bacerà senza mascherine sulle notte di “Tutta la notte” di Sangiovanni. Quindi danzeranno un lento tra i tanti petali rossi che scendono su di loro.

La tronista fa entrare Bogdan a scelta avvenuta

Immediatamente dopo la conduttrice dirà ad Alessio di uscire affinché Samantha possa dar la notizia a Bohdan. La tronista, però, dirà alla De Filippi di far rimanere la sua scelta mentre parla con l’altro perché tanto non ci rimarrà male. Quindi il pubblico di Uomini e Donne assisterà ad una scena mai vista prima.

Lo spasimante entrerà guardando per terra e vedendo i petali e Alessio, Tina gli farà la seguente battuta: “Come vedi non sei tu la scelta”. La tronista gli parlerà dicendo che non lo ha mai visto sincero e che ha fatto solo scena, le sue amiche l’hanno sempre messa in guardia su questo. Bogdan non la guarderà negli occhi, parla pochissimo e se ne andrà via dopo qualche istante.