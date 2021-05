Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di Amici pizzicati insieme: cosa c’è tra i due? (FOTO)

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani pizzicati insieme a Milano

Nelle ultime ore Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani della 20esima edizione di Amici sono stati beccati insieme in giro per le vie del capoluogo lombardo. Uno scatto, che in pochissimo tempo è iniziato a circolare su Twitter, li vede passeggiare uno vicino all’altro con berretto e mascherina.

Una foto che di cero non è passata inosservata ai sostenitori di entrambi. A dire il vero, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 aveva già detto di provare una certa simpatia per il ballerino, quindi adesso ci si chiede se stiano approfondendo la loro conoscenza o se abbiano in serbo qualche progetto insieme.

Il precedente complimento del rampollo al ballerino di Amici 20

Tommaso Zorzi che si è sempre ritenuto fan dei format di Maria De Filippi, ha guardato con il Serale della 20esima edizione di Amici, individuando nel ballerino uno dei talenti più interessanti. Inoltre, il rampollo meneghini ha ammesso in modo ironico che una volta terminato il suo percorso nel talent show, la conduttrice glielo avrebbe presentato.

La passione del 26enne si è manifestata in modo più incisiva quando, osservando una coreografia dell’allievo della Celentano, l’opinionista si è lasciato sfuggire una espressione abbastanza colorita. “L’anima de li mejo mortacci tua”, ha detto l’influencer. Immediatamente dopo, però, il collega di Zanicchi e Lamborghini è tornato sui suoi passi ammettendo che Stanzani ha solo 20anni. (Continua dopo la foto)

La vita sentimentale di Tommaso Zorzi

Settimane fa, ospite al Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi ha detto con convinzione di essere single. Ma a quanto pare ultimamente il vincitore del GF Vip 5 sembra aver dato una svolta alla sua vita sentimentale. A quanto pare il 26enne si sarebbe fatto fidanzato con Lorenzo Campi, rampollo della Torino che conta, ha scritto il magazine Chi.

Inoltre, sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge anche: “la loro storia è nata grazie a Didi, amica in comune che ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro e ci ha visto giusto”. Filippo Bisciglia ospite nel salotto de Il Punto Zeta ha detto: “Come va l’amore?”, A quel punto Zorzi ha replicato sorridendo: “Bene, grazie”.