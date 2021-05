Riccardo sgancia una bomba su Roberta: “Rimanere di più a Uomini e Donne per follower”

Roberta Di Padua lascia definitivamente Riccardo

Domenica si è effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite dal blog Il Vicolo delle News in studio è accaduto di tutto e di più. Rissa quasi sfiorata tra due cavalieri ma anche una rivelazione davvero spiazzante.

Ad esempio, Roberta di Padua ha ufficializzato la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri dicendo anche che lui non era molto passionale a letto. Ma la vera bomba l’ha sganciata il bel personal trainer pugliese confessando che lui e la dama frusinate si sarebbero messi d’accordo per rimanere più a lungo al Trono over di Uomini e Donne e far così aumentare i follower di lei.

Il personal trainer svela il piano di Roberta

Attraverso il portale web Il Vicolo delle News si legge che nella registrazione di domenica di Uomini e Donne si torna a parlare di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. In studio è entrata per prima la dama che ha detto di aver deciso di chiudere definitivamente con lui. Poi è entrato il personal trainer pugliese e dopo un’ora di forti discussioni, accuse e la frusinate che ha continuato ad insinuare che a letto lui non è passionale per niente, l’ex di ida ha fatto una confessione clamorosa.

“Se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora nel programma per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su Instagram. Anche tornare nel programma oggi non era di suo interesse, la redazione conferma che infatti lui non voleva venire, ma a questo punto ha trovato doveroso farlo”, si legge sul blog.

Quasi rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Sempre nella stessa registrazione c’è stata una rissa quasi fisica sempre tra Riccardo Guarnieri e il suo rivale Armando Incarnato. Il motivo? Il personal trainer ha detto in studio che quando stava con Roberta gli ha confidato che l’imprenditore napoletano parlava spesso male della redazione di Uomini e Donne. Affermazione che ha fatto imbestialire il parrucchiere campano al punto che i due sono stati divisi da alcuni cavalieri presenti al parterre senior.