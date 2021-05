Uomini e Donne anticipazioni: gesto eclatante di Martina, Giacomo anticipa la scelta

La registrazione di Uomini e Donne che è avvenuta domenica 9 maggio è stata davvero interessante secondo le anticipazioni. I colpi di scena sono stati tanti, sia al trono over sia a quello classico.

Particolarmente per i più giovani ci si è soffermati molto su Giacomo, il quale è l’unico tronista ancora in gioco che non ha compiuto la sua scelta. Il ragazzo, però, è estremamente vicino al grande passo, pertanto, vediamo cosa è accaduto di così eclatante.

Giacomo spiazzato da Martina a Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative all’ultima registrazione effettuata, rivelano che Giacomo ha annunciato la sua scelta. Il giovane ha deciso di dare luogo a due esterne lunghe con le sue corteggiatrici, in modo da arrivare pienamente cosciente al momento fatidico. Per tale motivo, nella prossima registrazione pare verrà registrata anche la scelta dell’ultimo tronista. Ad ogni modo, questa decisione è sorta a seguito di alcuni episodi verificatisi all’interno dello studio nella scorsa registrazione.

In particolar modo, il tronista ha effettuato le consuete esterne con le sue corteggiatrici, ma specie quella con Martina è stata eclatante. La ragazza ha deciso di fargli una splendida sorpresa, Giacomo ha preso visione di un video in cui Martina gli ha confessato di nutrire dei sentimenti per lui. La dama si augura di uscire dalla trasmissione con lui ed ha ammesso di essere pronta a dare luogo ad una relazione seria. A tal proposito, ha dato al tronista le chiavi di casa sua.

Anticipazioni registrazione 9 maggio: presto la scelta

Tali chiavi rappresentano simbolicamente le chiavi del cuore della protagonista. Questo gesto ha lasciato senza parole il tronista e anche tutti i presenti. Pertanto, il giovane è andato davvero nel panico, specie perché anche l’esterna con Carolina è stata molto emozionante. La ragazza gli ha ribadito di provare amore per lui e gli ha detto di essere pronta a tutto. Ormai ha imparato a vivere questa situazione di incertezza ed è pronta, eventualmente, anche ad un no.

La cosa importante è che ha dato luogo ad un percorso vero e sincero e non si pente assolutamente di nulla. Giacomo è stato molto felice di apprendere queste parole. Stando alle anticipazioni, però, nel corso della puntata di Uomini e Donne, il giovane ha manifestato un po’ di turbamento in quanto la scelta è vicina. A tal proposito, ha scelto di passare ancora un po’ di tempo con le due dame prima di arrivare alla scelta.