Tommaso Zorzi, il lutto che non riesce a superare: “Mi manchi ogni giorno” (FOTO)

Tommaso Zorzi torna attivo sui social per la festa della mamma

In occasione della festa della mamma Tommaso Zorzi è tornato attivo sui suoi canali social dopo quasi dieci giorni di silenzio. Il vincitore del GF Vip 5 ed opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 lo ha fatto per un’occorrenza speciale, ovvero per fare gli auguri a colei che l’ha messo al mondo e non solo. Infatti, il 26enne ha ricordato anche sua nonna che gli è venuta a mancare lo scorso maggio.

Per questo motivo l’influencer milanese ha condiviso un post su Instagram, aggiungendo anche una didascalia toccante in uno scatto in cui è ritratto in sua compagnia e con sua madre da piccolo. “Mi manchi ogni giorno”, ha scritto il rampollo che recentemente è stato pizzicato a Milano insieme a Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20.

Il messaggio dedicato a sua nonna

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip ricorderà perfettamente quando durante il suo percorso in casa Tommaso Zorzi ha avuto un momento di sconforto perché ha ricordato la sua amata nonna. In quell’occasione, sfogandosi col suo caro amico Francesco Oppini, il 26enne ha detto: “La lasagna è un piatto che non riesco a mangiare, era un piatto di mia nonna che è morta da poco. Non riesco neppure a guardarlo”.

A distanza di qualche mese da quella esperienza, che addirittura è riuscito a vincere, l’influencer è tornato a ricordare sua nonna per via della festa della mamma. Il ragazzo su Instagram ha fatto sapere che gli manca tantissimo e per tale ragione vuole farla conoscere a tutti i suoi follower. Postando una foto che lo mostra insieme a lei e alla madre, ha scritto: “Alla mamma, ma soprattutto alla nonna”. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

La risposta dei follower e di Stefania Orlando

Ovviamente il contenuto in questione in pochissimo tempo è stato preso d’assalto dai seguaci di Tommaso Zorzi, tra cui la sua cara amica e compagna d’avventura al GF Vip 5, Stefania Orlando. Quest’ultima ha manifestato la propria vicinanza al rampollo meneghino, scrivendo l’emoticon di un cuore.

Una delle tante follower dell’influencer invece ha scritto un bel messaggio: “In qualche modo c’è. Le persone che ami restano incastrate per sempre in un pezzo di cuore anche quando vanno via”. Subito dopo il 26enne ha fatto sapere ai suoi sostenitori di non essersi dimenticato di loro: “Sono vivo. Sto bene. Domani torno. Mi siete mancati”.