DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 12 maggio: il piano di Sanem non funziona

Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir protagonisti. Cosa accadrà nella puntata in onda mercoledì 12 maggio 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che i dipendenti della Friki Harika saranno preoccupati perché non riescono a trovare il finto regista Arthur Capello. Ad un certo punto a Sanem le verrà in mente un’idea. Ovvero chiamare il signor Selim dando a lui questo ruolo visto che sa parlare sia lo spagnolo che l’Inglese. Tuttavia la loro iniziativa non avrà i risultati sperati.

Grande preoccupazione alla Friki Harika

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 mercoledì 12 maggio 2021, sveleno che finalmente sarà tutto pronto per l’incontro tra il cliente della Friki Harika e il finto regista Arthur Capello. A quanto pare, nemmeno con l’aiuto di Ayca, la nuova responsabile della pubblicità e del marketing, tutti i soci e dipendenti della società riusciranno a trovare un uomo che abbia le caratteristiche descritte da Leyla.

Di conseguenza, in azienda continuerà a esserci molta tensione, perché ormai il cliente in questione sta per arrivare. Ad un tratto a Sanem verrà in mente una delle sue idee. Nello specifico, ricorderà quando ha sentito parlare Selim in spagnolo quando stava confortando la sua amica Mirhiban molto triste per la partenza improvvisa del signor Aziz Divit per Amsterdam.

L’idea di Sanem non porta i frutti sperati

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Sanem penserà che il signor Salim sia la persona perfetta per vestire i panni del finto regista Arthur Capello. Nello specifico, la giovane scrittrice quando l’amico d’infanzia di Huma le dirà di conoscere anche l’inglese si precipiterà da Can per informarlo della novità.

Il fotografo si complimenterà con la Aydin nell’istante in cui apprenderà che è riuscita finalmente a risolvere il problema che poteva mettere in grosse difficoltà il loro progetto. Tuttavia, il giorno dopo e dunque durante l’incontro, la situazione prenderà una brutta piega. Infatti Selim, con il suo atteggiamento, finirà per deludere le aspettative dei due protagonisti della soap opera turca di Canale 5.