Isola dei famosi, polemica sui glutei di Manuela Ferrera, sono rifatti? Lo scontro con Giacomo Urtis (VIDEO)

In queste ore è in atto una diatriba che vede come protagonista Manuela Ferrera e Giacomo Urtis e l’oggetto del contendere sono i glutei dell’ex isolana. Nel corso della sua permanenza all’Isola dei famosi, moltissime persone hanno commentato il lato b della dama.

Nello specifico, a causa dell’eccessivo dimagrimento di tutti i protagonisti, diversi utenti hanno notato che nella parte posteriore del corpo della protagonista ci fosse qualcosa che non andasse. Ebbene, ad esprimere il suo punto di vista in merito alla vicenda è stato il chirurgo estetico Giacomo Urtis.

Manuela Ferrera difende i suoi glutei

Recentemente, Manuela Ferrara e Giacomo Urtis hanno avuto un piccato botta e risposta su Instagram in cui si è parlato dei glutei della dama. La maggior parte dei telespettatori dell’Isola dei famosi ha asserito che la donna abbia rifatto il suo lato b. Una volta uscita dal programma, però, la diretta interessata ha preso visione di quanto accaduto ed ha replicato ad ogni accusa. La dama ha smentito categoricamente di essere intervenuta chirurgicamente sulla parte retrostante del suo corpo.

Per avvalorare la sua ipotesi, la protagonista ha detto di allenarsi davvero moltissimo per riuscire ad avere simili risultati. La donna, però, si è scagliata contro Giacomo in quanto quest’ultimo sarebbe perfettamente a conoscenza della verità inerente il suo lato b. In estate, infatti, i due pare si siano allenati anche insieme in quanto il chirurgo era stato il primo a rimanere piacevolmente colpito dai risultati ottenuti dalla donna su questo fronte. (Continua dopo il video)

Giacomo Urtis stronca l’ex isolana

Per tale motivo, Manuela Ferrera ha chiesto al suo “amico” di intervenire per chiarire che i suoi glutei fossero assolutamente naturali. Il chirurgo non se l’è fatto ripetere due volte ed è immediatamente intervenuto sulla vicenda. A tal proposito, ha detto che, secondo il suo punto di vista, alquanto tecnico, il lato b non è tutta farina del sacco di Manuela. Il giovane si è scusato con lei ma, purtroppo, non può esimersi dal dire ciò che pensa realmente.

Secondo il punto di vista di Giacomo, dunque, i glutei della Ferrera non sono naturali e questo lo si è dedotto sull’Isola dei famosi. La perdita di peso, infatti, ha reso maggiormente visibili degli inestetismi presenti sul fondoschiena della dama. In particolare, è come se fossero state evidenziate delle ditate e dei piccoli grumi dovuti alla presunta operazione.