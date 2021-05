Il Paradiso delle signore spoiler 12 maggio: Ludovica scopre che Marcello è in carcere

Gli spoiler della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda mercoledì 12 maggio, rivelano che Ludovica farà un’amara scoperta su Marcello. Il ragazzo non è affatto andato in Australia, piuttosto, ha scelto di costituirsi ed è in carcere.

Marta e Vittorio, invece, decideranno di fare dei passi l’uno verso l’altra, pertanto, metteranno da parte l’orgoglio e sceglieranno di salvare il loro matrimonio. Dora, invece, si troverà faccia a faccia con una brutta delusione.

Delusioni e ritorni di fiamma al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 12 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio decideranno di riappacificarsi. I due si renderanno conto di nutrire ancora un forte sentimento reciproco. Per tale motivo, metteranno da parte l’orgoglio e salveranno il loro rapporto. La figlia di Umberto, dal canto suo, prima di prendere questa decisione si confiderà con Federico. Tra i due si creerà una certa intesa, al punto da spingerli a diventare i confidenti l’uno dell’altra. Lui stesso, infatti, esorterà la dama a fare un passo distensivo verso suo marito.

A fronte di una coppia che torna a fiorire, però, ce ne sarà un’altra davvero in difficoltà. Dora, infatti, appurerà di essere completamente cotta di Nino. Tuttavia, la dama scoprirà che il giovane è un seminarista. La delusione provata nell’apprendere questa notizia, naturalmente, sarà estrema. Ad ogni modo, la fanciulla non potrà fare altro che rassegnarsi e accettare questa situazione.

Spoiler 12 maggio: la scoperta di Ludovica

Maria e Rocco, invece, riusciranno a trovare un bel punto d’incontro. I due si mostreranno profondamente innamorati e complici nel corso della puntata del 12 maggio del Paradiso delle signore. Questo clima così dolce, però, verrà interrotto da un’amara scoperta. Ludovica, infatti, è convinta che Marcello sia scappato dal paese per riuscire ad evitare di essere arrestato. Il suo piano era quello di scappare in Australia da Angela.

Nella puntata in questione, però, la Brancia scoprirà che, in realtà, Barbieri non è affatto andato via dall’Italia, anzi. Il giovane si trova a Milano ed è in galera. A quanto pare, dunque, Marcello ha deciso di assumersi le sue responsabilità e consegnarsi volontariamente alla polizia. Una volta appresa questa notizia, Ludovica parlerà subito con l’avvocato che si sta occupando della causa e chiederà di poter avere un incontro con il suo amato. I due, dunque, si incontreranno in galera.