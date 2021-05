Oroscopo 11 maggio 2021: Ariete e Capricorno siate lungimiranti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 11 maggio denotano una giornata favorevole per i Toro. Gli Ariete e i Capricorno, invece, devono essere lungimiranti, mentre i Sagittario sono un po’ indecisi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo è opportuno essere lungimiranti. Non pensate solo al presente, ma date importanza anche al futuro. Nella vita si vive alla giornata ma, in certi casi, è opportuno organizzarsi al meglio e pianificare le mosse. Specie dal punto di vista professionale sarà opportuno badare a questo concetto.

Toro. I nati sotto questo segno hanno una grandissima voglia di cimentarsi in nuove relazioni. Se, invece, siete già in coppia, potreste sentire il bisogno di incrementare la passione. Cercate di fare qualcosa per rendere più acceso il vostro rapporto. Sul lavoro, invece, ci vuole cautela.

Gemelli. L’Oroscopo dell’11 maggio denota la presenza di qualche alterco in famiglia. Non nascondetevi dietro un dito e assumete le vostre responsabilità. Per quanto riguarda le vicende di cuore, invece, oggi potreste essere un po’ giù di corda, circondatevi delle persone a cui tenete davvero.

Cancro. Se vivete una relazione contraddistinta dalla monotonia, allora è il caso di fare qualcosa di concreto per rendere più stimolante una relazione. Dal punto di vista dei rapporti familiari, invece, siate più sinceri e manifestate il vostro punto di vista con tranquillità.

Leone. Le relazioni in crisi potrebbero giungere ad un punto di non ritorno. In questo momento è opportuno prendere una decisione. Non tergiversate più e, soprattutto, non rimuginate su questioni su cui non avete la possibilità di intervenire. Non tutto è sotto il vostro controllo.

Vergine. Le amicizie durature saranno il vostro punto di forza. Qualunque tipo di problema abbiate, tendete sempre a lasciarvi consolare da una persona cara. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle buone opportunità in arrivo per il prossimo mese. Occhi ben aperti.

Previsioni 11 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Il periodo è estremamente favorevole per quanto riguarda i nuovi incontri. Sul lavoro ci sono dei risvolti positivo, ma dovete essere audaci e abili a cogliere l’attimo. Certi treni non passeranno certamente una seconda volta, pertanto, è meglio non farsi cogliere alla sprovvista.

Scorpione. L’Oroscopo dell’11 maggio vi esorta a mantenere la calma. Non esponetevi troppo, né per quanto riguarda le faccende di cuore, neppure per il lavoro. Mantenete un profilo basso e continuate a lavorare ai fianchi per riuscire a realizzare i progetti che avete in mente.

Sagittario. Quando vi trovate dinanzi una scelta o un bivio, per voi diventa estremamente complicato. Tendenzialmente siete spinti a non rinunciare a nulla, tuttavia, nella vita questo non è possibile e talvolta è opportuno rinunciare a qualcosa. Sul fronte amore, invece, siete abbastanza tranquilli.

Capricorno. In questo momento sono favoriti i progetti a lungo termine. Sia sul fronte professionale sia sentimentale. Se avete da poco intrapreso un nuovo lavoro o una relazione, essi hanno ottime opportunità di decollare. Non smettete di inseguire i vostri sogni.

Acquario. Se siete tesi potreste dare luogo a delle spiacevoli conseguenze sul fronte sentimentale. Non intavolare discussioni futili e cercate di assumere un tono un po’ più distensivo. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non tirate troppo la corda, godetevi i piccoli successi senza dare nell’occhio.

Pesci. Non guardatevi più alle spalle. Il mese di maggio è il mese della ripartenza in tutti i sensi, pertanto, evitate di pensare sempre a ciò che avevate un tempo e che oggi non c’è più. Bisogna guardare avanti e farlo con ottimismo. Cercate di coltivare i vostri hobby e i vostri interessi.