Valentina Persia scoppia a piangere all’Isola dei Famosi, il dramma: “Cinque infarti, cosa mi diceva sempre”

Il dramma personale di Valentina Persia

Giorni fa in un confessionale de L’Isola dei Famosi 15 ha reso noto il suo dramma personale. In pratica, la naufraga romana è tornata a ricordare un tragico evento che le ha letteralmente sconvolto la vita.

“Salvo è stato il grande amore della mia vita, una parte del mio cuore è andata via con lui”, ha detto la barzellettiera parlando del compagno scomparso 17 anni fa. “Dalle tue parole si capisce che sei stata fortunata. Non ti sei più innamorata dopo?”, subito dopo le ha domandato Ilary Blasi durante l’ultima diretta su Canale 5.

“Non mi sono più innamorata, ma non perché mi sono chiusa. Non sono mai andata in giro per rimorchiare, quando mi innamoro arrossisco. Sono una che scappa quando si innamora perché non voglio darla vinta. Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare e questo privilegio e questa grande fortuna la auguro a tutti i miei compagni di là e a tutte le persone che non credono nell’amore, perché quando meno te lo aspetti arriva”, ha chiosato la cabarettista.

Le commoventi dichiarazioni della comica romana

Sempre a L’Isola dei Famosi 15, parlando con la conduttrice Ilary Blasi che l’ha chiamata nella postazione nomination, Valentina Persia ha continuato il suo ricordo sul compagno di vita che è venuto a mancare prematuramente.

“Mi aveva preparato alla sua dipartita. Da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati cinque e sapeva che sarebbe morto da solo. Mi proteggeva e oggi vivo nella casa che avevamo costruito insieme per sposarci, una casa piena di amore. Mi diceva sempre ‘ricordati che un amore interrotto non sarà un amore finito, rimarrà amore per sempre’ e me lo sta promettendo ogni giorno”, ha continuato la naufraga romana abbastanza commossa.

Il ricordo di Valentina Persia sul compagno Salvo

Prima di tornare dagli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021 per continuare la puntata, Valentina Persia ha concluso il suo discorso con il ricordo su Salvo. “Mi ha reso una donna forte, una donna migliore, che non si priva di aspettare un amore ma non lo va cercando. Questo gliel’ho promesso e lui mi ha promesso che ci sarà sempre. Auguro a tutte le donne di trovare un amore così magari di essere un po’ più fortunate di me. Un uomo che rispetta la donna, la venera, la protegge, la lusinga e lo continua a fare giorno e notte nonostante la distanza interminabile”, ha concluso la comica capitolina.