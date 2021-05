Amici 20, caos sul regolamento del tele voto della finale: sembra tutto pilotato (FOTO)

Sabato 15 maggio verrà disputata la parte finale della competizione di Amici 20 e, in queste ore, è stato pubblicato il regolamento inerente il tele voto. Il pubblico da casa, però, non fa potuto fare a meno di notare una certa incongruenza nelle regole enunciate dalla produzione del talent show.

Nello specifico, secondo la maggior parte delle persone, le regole imposte lasciano trapelare una certa manipolazione da parte dello staff. Il criterio con cui sono state prese alcune decisioni risulta ancora ignoto. Per tale motivo, vediamo tutto quello che è emerso.

Il regolamento del tele voto della finale di Amici 20

Lo staff di Amici 20 ha appena diffuso un comunicato in cui sono enunciate tutte le norme da rispettare previste dal regolamento per il tele voto della finale. Sabato 15 maggio, a partire dalle ore 21:10 e fino alle ore 1:30 circa, Maria De Filippi condurrà la finale del programma di Canale 5. In tale occasione, dunque, i telespettatori scopriranno chi sarà l’allievo vincitore di questa edizione. A decretare il vincitore, però, non sarà solo il pubblico da casa, ma anche la giuria di tecnici esperti presenti in studio.

In particolare, secondo quando sancito dal regolamento. I concorrenti saranno chiamati, di volta in volta, ad effettuare alcune sfide. Esse potranno essere valuta talvolta solo dalla giuria presente in studio, talvolta dal pubblico da casa e, in altre occasioni, da entrambe le fonti. Al momento, però, non appare chiaro il criterio che spingerà lo staff a decidere per quale ragione una prova verrà giudicata solo dalla giuria popolare o da quella tecnica. (Continua dopo la foto)

Bufera sul web: tutto pilotato?

Inoltre, le sfide in cui saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza entrambe le giurie, vedranno ciascuna di esse incidere per il 50% dei voti. Al termine delle varie esibizioni, poi, verranno decretati i due finalisti. Loro dovranno cimentarsi in altre competizioni, al termine delle quali verrà stabiliti il vincitore finale. Esso sarà eletto solo dal pubblico da casa. Questo meccanismo di tele voto citato nel regolamento di Amici 20, però, è stato criticato dagli utenti del web.

In molti ritengono che, in questo modo, si sia voluto favorire di gran lunga la giuria presente in studio. Saranno loro, per lo più, a decretare i due finalisti. Al pubblico da casa, invece, spetterà solo la soddisfazione di scegliere il vincitore solo tra i due giunti alla fase conclusiva.