Uomini e Donne, Alessio e Samantha dopo la scelta: “Mi aspetto una storia matura” (VIDEO)

Oggi, lunedì 10 maggio, è andata in onda la scelta di Samantha a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Alessio. Il ragazzo le ha risposto di si e i due sono usciti dalla trasmissione insieme. Subito dopo la puntata, la neo coppia ha rilasciato un’intervista allo staff del programma ed entrambi hanno palesato meglio i loro punti di vista e le sensazioni provate.

Il corteggiatore ha ammesso di essere stato parecchio preoccupato, in quanto temeva qualche colpo di testa da parte della tronista. Lei, invece, è sembrata alquanto sicura del ragazzo, al punto da fargli un’altra importante dichiarazione.

Le impressioni di Alessio dopo la scelta a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 10 maggio di Uomini e Donne Samantha ha scelto Alessio. Il momento della scelta è stato molto commovente, specie per il fatto che la ragazza ha pianto a dirotto nel fare la sua dichiarazione al corteggiatore prescelto. Lui è stato felicissimo di apprendere la cosa, sta di fatto che sono subito usciti dalla trasmissione insieme. Prima di lasciare lo studio, però, i due hanno rilasciato una piccola intervista. Dopo aver manifestato il loro consenso alle disposizioni anti-covid, i due ragazzi hanno deciso volontariamente di annullare il distanziamento e stare avvinghiati sul divano.

In tale occasione, il primo a parlare è stato Alessio, il quale ha detto di aver avuto molta paura. Non credeva che Samantha avrebbe dato luogo ad una scelta così improvvisa, pertanto, temeva il peggio. Adesso, però, è pronto a viversi serenamente la loro relazione al di fuori ed è sicuro che la storia decollerà in men che non si dica. Entrambi, infatti, sembrano provare dei sentimenti veri e autentici. (Clicca qui per il video)

L’augurio di Samantha Curcio

Successivamente, poi, ha parlato Samantha, la quale ci ha tenuto a far presente ad Alessio che al di fuori di Uomini e Donne non sarà solita fargli tali dichiarazioni d’amore. Nel quotidiano, infatti, è una persona molto più “fredda” sotto questo punto di vista. A tal proposito, sarebbe opportuno che il giovane si faccia bastare le parole di lei per almeno dieci anni.

Dopo aver ironizzato un po’ sulla vicenda, poi, la Curcio è tornata seria ed ha palesato, ancora una volta, i suoi sentimenti. L’ormai ex tronista ha detto che vede in Alessio un ragazzo maturo con il quale poter costruire un rapporto serio e duraturo. Intanto, Bohdan si è trincerato dietro un rigoroso silenzio sui social.