Uomini e Donne puntata di oggi: Massimiliano e Vanessa si baciano, Eugenia rovina tutto

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 11 maggio, vedremo che si parlerà abbastanza del trono di Massimiliano. Dopo la scelta di Samantha, andata in onda ieri, infatti, l’attenzione si sposterà sul suo amico e collega.

La conduttrice manderà in onda le esterne che il tronista ha fatto con le sue corteggiatrici e non mancheranno dei colpi di scena. Il giovane, infatti, ha baciato Vanessa e la cosa farà arrabbiare moltissimo Eugenia.

Nella puntata di oggi: l’esterna tra Massimiliano ed Eugenia

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Massimiliano. La conduttrice gli chiederà quale delle due esterne vuole vedere prima e lui risponderà che preferisce vederle in ordine cronologico, pertanto, opterà per Vanessa. Quest’ultima, però, interverrà dicendo di preferire vedere quella fatta con Eugenia. La presentatrice asseconderà la sua volontà e mostrerà quanto accaduto.

Massimiliano ed Eugenia hanno trascorso un’esterna molto benna e romantica, durante la quale lei gli ha fatto delle dediche importanti. La ragazza gli ha letto una lettera in cui ha manifestato le sue sensazioni ed ha detto di sentirsi, finalmente, una ragazza spensierata accanto a lui. I due si sono abbracciati e si sono lasciati andare a momenti parecchio teneri. Ad ogni modo, non c’è stato nessun bacio.

Dopo il bacio, Vanessa esce dallo studio di Uomini e Donne

Successivamente, verrà mostrata l’esterna con Vanessa. In tale occasione, lui l’ha accusata di aver fatto dei passi indietro nei suoi confronti. Lei, però, gli ha ribadito di essere innamorata, pertanto, anche il tronista è finito per addolcirsi. Lei, poi, lo ha portato su di una terrazza e gli ha fatto leggere delle scritte romantiche. Dopo aver appreso le dichiarazioni, lui ha fatto spegnere le telecamere. In studio entrambi ammetteranno di essersi baciati. Eugenia darà di matto e intavolerà un monologo che annoierà un po’ i presenti.

Anche Vanessa l’accuserà di non lascare a lei lo spazio per commentare la splendida esterna vissuta con il tronista. Ad ogni modo, Eugenia non si fermerà e continuerà a parlare sopra la sua rivale. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, vedremo che Vanessa non tollererà la situazione e deciderà di uscire dallo studio. Dinanzi tale gesto, Massimiliano prenderà una decisione inattesa. Invece di consolare la corteggiatrice affranta, la stopperà e le dirà che, malgrado tutto, ciò che sente di fare è uscire dallo studio e andare dalla rivale.