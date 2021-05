Uomini e Donne, anticipazioni dell’11 maggio: Vanessa fugge via, Massimiliano la rincorre

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si inizierà con Massimiliano. La conduttrice Maria De Filippi chiederà a quest’ultimo se vuole vedere prima l’esterna di Vanessa o di Eugenia. A quel punto il tronista di andare per ordine dunque sceglierà Vanessa, ma quest’ultima chiede alla padrona di casa di farle vedere prima quella con Eugenia visto che l’ha fatta dopo di lei, in quanto vuole vedere come si è relazionato.

Hanno fatto l’esterna all’interno dello studio, il giovane ha visto sul led una lettera che gli ha scritto Eugenia quindi ha iniziato a seguirla ascoltando la voce di lei che la legge. Poi è entrata la corteggiatrice che gli ha detto che grazie a lui non si sente più di avere 50 anni mentalmente ma 20, ovvero la sua vera età. Si sono sdraiati sul tappeto a terra, si sono abbracciati e l’ha ringraziata perché grazie a lei sta crescendo e maturando.

Le esterne di Massimiliano con Vanessa ed Eugenia

Gli spoiler di Uomini e Donne dicono anche si vedrà l’esterna con Vanessa. Massimiliano l’ha rimproverato perché sembra sempre far dei passi indietro con lui. Gli ha detto di provare dei sentimenti ma poi ha messo le mani avanti dicendo di non essere innamorata. La corteggiatrice l’ha portato su una terrazza e di sotto c’era uno striscione con varie frasi, lui le ha guardate emozionato e poi ha fatto spegnere le telecamere.

Tra loro c’è stato un bacio e lei gli ha confessato di essere innamorata di lui. Eugenia a questo punto si è resa conto perché con lei non ha voluto spegnere le telecamere e inizierà a rivolgere a Massimiliano un sacco di domande non permettendo a Vanessa di approfondire ciò che ha provato con lui in esterna.

Vanessa lascia lo studio, il tronista la rincorre

Gli spoiler dico che Vanessa sarà molto infastidita dalla questa faccenda, quindi le consiglierà di non essere sempre così pesante e di lasciarle il giusto spazio per viversi i suoi sentimenti. Non sopportando più quello che sta accadendo, la corteggiatrice si alzerà e se ne andrà a sedere al posto suo visto che il tronista continuava a parlare con la rivale.

Dopo un po’ chiederà a Maria De Filippi di poter uscire dallo studio. Quindi il Mollicone dirà ad Eugenia che poi continuerà a rispondere a tutte le sue domande ma che ora sente di dover uscire ed andare dall’altra. Dunque si alzerà e andrà dietro le quinte.