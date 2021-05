Stefania Orlando parla del suo futuro in tv: “Ci sarà, ho chiuso con le telepromozioni”

Stefania Orlando dopo il GF Vip 5

Dopo la lunga esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando si sta godendo la sua ritrovata popolarità. Tuttavia, a differenza della sua cara amica e compagna d’avventura Tommaso Zorzi, la conduttrice romana ha preferito di fare poche ospitate televisive post reality show.

Infatti, la moglie di Simone Gianlorenzi è stata presente a Verissimo di Silvia Toffanin, una volta a Live Non è la D’Urso di Carmelita, una volta da Paolo Bonolis ad Avanti un Altro pure di sera, una sola partecipazione al Maurizio Costanzo Show ed infine e recentemente anche su Rete 4 da Paolo Del Debbio, nel format d’approfondimento condotto dal giornalista Dritto e Rovescio.

Ospitate centellinate per l’ex gieffina

Intervistata da Francesco Canino per la nota rivista Panorama, Stefania Orlando ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello Vip, parlando anche di Tommaso Zorzi e del suo futuro sul piccolo schermo.

“Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È giusto che lavori. Detto questo, come ho detto anche a lui, lo vedrei in un contesto diverso, tutto suo: a tratti come opinionista mi sembra imbrigliato in un ruolo, lui è uno che ha bisogno di esprimersi in un format suo”, ha fatto sapere la moglie di Simone Gianlorenzi.

Stefania Orlando vorrebbe condurre un format tv tutto suo e dice stop alle televendite

Nel corso della lunga intervista per Panorama, Stefania Orlando ha detto che il suo telefono ha ripreso a squillare. Nell’immediato ha preferito dire dei no e rifiutare diverse cose. Ma sono arrivate anche proposte abbastanza interessanti, tuttora in piedi, che si potrebbero concretizzare a settembre. “Sono sincera, da anni non mi creo più attese. Non sono entrata al GF pensando ‘chissà cosa succede dopo’. Non ho vinto l’Oscar, ha fatto un reality, mi sono messa in discussione ma il peso delle aspettative me l’hanno fatto sentire più gli altri, perché io non ne avevo. Ho imparato a non farmi illusioni per non soffrire: così tutto ciò che viene è qualcosa in più e me lo gusto ancora meglio”, ha detto l’ex gieffina.

Poi quest’ultima ha affermato anche di sentirsi una donna realizzata, ma a dire il vero vorrebbe un suo programma, un talk dove confrontarsi con gli ospiti su tutti gli argomenti. “Credo che lo potrei gestire con estrema sicurezza. Vorrei avere la fiducia di una rete, quella che forse è mancata in questi anni”, ha rivelato la donna. Poi sul capitolo televendite, la conduttrice ha concluso così: “Sì, ne ho fatte tante e ho deciso di archiviare quel capitolo”.