Andrea Zelletta svela quello che è successo nel bagno del GF Vip: “Mi vergogno”

Andrea Zelletta parla della sua esperienza al GF Vip 5

Sono trascorsi ben tre mesi da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita con la vittoria di Tommaso Zorzi. Tuttavia alcuni protagonisti del reality show di Canale 5 continuano a far parlare di loro per varie circostanze. Ad esempio, Andrea Zelletta ospite nella cucina di Whoopsee ha fatto una rivelazione abbastanza privata.

Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che dopo mesi lontano dalla compagna Natalia Paragoni si è chiuso in bagno e ha fatto un atto di autoerotismo. Il punto è che l’ex gieffino l’ha fatto sotto l’occhio di una telecamera di sicurezza.

La rivelazione imbarazzante

Intervenuto a Whoopsee, l’ex gieffino Andrea Zelletta è tornato a aprlare della sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il modello pugliese, però, ad un certo punto ha svelato un imbarazzante retroscena accaduto dentro il bagno del loft più spiato d’Italia. “Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto. Non è una cosa seria vi avverto. Fa un po’ ridere e mi è successa dentro il Grande Fratelli Vip, poco tempo fa. Questo segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che quella casa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamere anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda”, ha detto l’ex gieffino.

Quest’ultimo ha detto che i concorrenti erano osservati anche in quella stanza, ma dallo staff del programma, quindi autori e produzione. Si tratta di una telecamera di sicurezza. “Però adesso lo devo dire e non voglio più provare vergogna, anche se mi sono vergognato mentre lo facevo. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo dei mesi ho ceduto e me ne sono fregato”, ha confidato l’ex tronista di U&D.

Andrea Zelletta vorrebbe fare Masterchef

Nel corso del suo intervento a Whoopsee, Andrea Zelletta ha svelato anche la trasmissione televisiva a cui vorrebbe partecipare. Ospite nella sede di RTL 102.5 l’ex gieffino ha confessato che vorrebbe fare Masterchef.

“Vorrei tornare in tv, ma partecipare a Masterchef. So cucinare bene. I piatti a base di pesce sono la mia specialità. I paccheri ai frutti di mare sarebbero da sfida in tv. Per adesso ho un bel progetto. Si tratta di un nuovo brano, sono un dj e nella casa che ho preso in affitto c’è spazio per il mio studio musicale”, ha concluso il compagno di Natalia Paragoni.