Roberta Di Padua perde moltissimi follower dopo la finta crisi: ecco quanti (FOTO)

In questi giorni, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono finiti nel mirino a causa delle dichiarazioni fatte a Uomini e Donne e a pagare le conseguenze è stata la dama, che ha perso numerosi follower su Instagram. Il cavaliere ha confessato che la sua ex compagna gli avesse chiesto di fingere una crisi per tornare in trasmissione.

Il motivo risiederebbe nella necessità da parte della donna di creare un po’ di rumors e aumentare il numero seguici sui social. Ebbene, l’effetto ottenuto è stato esattamente l’opposto. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Le accuse su Roberta Di Padua

Nel corso della precedente registrazione di Uomini e Donne, Riccardo ha asserito che Roberta Di Padua gli avesse chiesto di tornare in trasmissione per aumentare i follower di Instagram. Tornando in studio e raccontando di una finta crisi esistente tra i due, la dama sarebbe riuscita ad avere maggiore visibilità e, di conseguenza, avrebbe potuto aumentare il numero di seguaci. Da diverso tempo, ormai, la protagonista si sta cimentando nel lavoro di influencer.

Numerose sono le sponsorizzazioni a cui dà luogo e pare che questo business le stia piacendo più del dovuto. Per tale motivo, pare avrebbe chiesto a Guarnieri di inscenare una finta crisi per creare un po’ di scalpore e accendere i riflettori sulla loro storia. Quando il cavaliere ha pronunciato queste accuse, la dama ha provato chiaramente a smentire tutte le sue insinuazioni.

La decisione del follower di Instagram

A quanto pare, però, la maggior parte dei telespettatori della trasmissione pare abbia creduto alle parole di Guarnieri. La conseguenza immediata dopo quanto accaduto, infatti, è stata che Roberta Di Padua ha perso un numero esorbitante di follower da Instagram. In particolar modo, è stato notato che, nel giro di pochissime ore, oltre 4 mila persone hanno deciso di smettere di seguirla sui social.

Attualmente, infatti, il numero di seguaci è pari a 308 mila, ma tale cifra sta calando sempre di più a vista d’occhio. Stando a quanto emerso, dunque, pare che le persone non abbiano affatto apprezzato il modo di agire della donna. Nel frattempo, lei non ha ancora degnato di una spiegazione tutte le persone che la seguono. Su Instagram sta continuando a comportarsi come se nulla fosse mai accaduto. Per quanto ancora durerà questo silenzio?