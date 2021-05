Andrea Cerioli, polemica per la frase sessista all’Isola: “Quando una donna non ce la fa…”

Le discussioni tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo

Uno dei protagonisti del nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 è stato Andrea Cerioli. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne e Francesca Lodo hanno avuto una forte discussione durante la settimana e il video è stato mostrato in diretta.

Chiamati in causa da Ilary Blasi, tra i due naufraghi si sono riaccese le scintille, con il fidanzato di Arianna Cirrincione che l’ha attaccata con una frase considerata sessista da gran parte del pubblico: “Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione, allora ti accusa di essere troppo irruento“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nelle ultinme ore in Honduras.

Tensione a Playa Reunion

Da alcuni giorni Andrea Cerioli e Francesca Lodo non si sono sopportati per via di una furiosa discussione avuta a Playa Reunion. La ragione che ha fatto scatenare la rabbia di entrambi è stata la motivazione della nomination dell’ex Letterina di Passaparola nei confronti dell’ex gieffino.

Infatti, quest’ultimo non ha affatto preso bene il volto della compagna d’avventura, che l’ha votato ritenendo che il suo malessere giornaliero per la mancanza di cibo possa far stare male il gruppo e anche lei stessa. Durante la diretta su Canale 5 si è riaccesa la discussione, con Ilary Blasi che ha chiesto il pare di entrambi. Ad un certo punto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne se ne è venuto fuori con una frase di dubbio gusto.

La frase considerata sessista pronunciata da Andrea Cerioli

A L’Isola dei Famosi 2021 Andrea Cerioli si è difeso dalle accuse di Francesca Lodo, che l’ha accusato di essere aggressivo: “Penso di aver detto la mia e di averla nominata con motivazioni che sentivo. La cosa che più mi ha urtato è il continuare a nascondersi dietro un dito e dire ‘Sei aggressivo’. Io non credo di essere stato aggressivo nei suoi confronti“.

A quel punto il naufrago ha replicato in questo modo: “Quando una donna non ce la fa a uscire da una discussione, allora ti accusa di essere troppo irruento“. Frase che ha fatto scatenare una serie di polemiche su Twitter. Infatti in tanti hanno accusato Cerioli di essere sessista.