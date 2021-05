Nuova gaffe di Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi: svela la presenza di Playa Imboscatissima

Ilary Blasi e i suoi doppi sensi e gaffe

Da quando è iniziata la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi il pubblico da casa ha sempre assistito ad una serie di gaffe e doppi sensi da parte della padrona di casa Ilary Blasi. E se ad una parte dei telespettatori non piace questo suo modo di condurre, gran parte del popolo del web e di chi guarda la televisione lo apprezza.

Ad esempio, nella nuova puntata inonda lunedì sera su Canale 5, la moglie di Francesco Totti ne ha combinate delle sue. Ricordate qualche anno fa quando Mara Venier nel ruolo di opinionista si è lasciata sfuggire: “Belen che ne pensi di tua sorella Cecilia che sta sull’altra isola segreta?“. Bene, la conduttrice romana non è stata da meno anche se in questo caso è passata inosservata.

Problemi tecnici per una prova de L’Isola dei Famosi 15

Dopo un problema tecnico con una delle prove per scegliere chi andare in nomination, la scaletta della nuova puntata de L’Isola dei Famosi ha subìto una rivoluzione durante la diretta.

Infatti, per questo problema che si è venuto a creare è stata cambiata all’improvviso per dare tempo agli addetti in Honduras di rimontare l’attrezzo che fa cadere il fango addosso ai naufraghi in gioco. La conduttrice Ilary Blasi, a quel punto, per continuare ad intrattenere i telespettatori da casa si è collegata con Beatrice Marchetti su Playa Imboscatissima parlando un po’ con lei.

Il clamoroso spoiler di Ilary Blasi

Dopo qualche minuto la padrona di casa Ilary Blasi è tornata alle prese con la prova di Valentina Persia e Rosaria Cannavò. Tuttavia, l’ex di Antonio Cassano dopo soli 15 secondi ha lasciato il peso collegato al secchio di fango perdendo la prova per le nomination. E proprio in quell’istante la conduttrice romana è sbottata facendo uno spoiler assurdo: “A Rosaria ma ce lo potevi dì prima che duravi 5 secondi! Semo andati prima in pubblicità e poi su Playa Imboscatissima e tu chiudi tutto subito“.

Per fortuna sembra che i concorrenti in questione non abbiano capito o altrimenti hanno fatto finta di nulla. Non è la prima volta che la moglie di Francesco Totti fa delle gaffe del genere in questa edizione de L’Isola dei Famosi. Settimane fa, ad esempio, si era lasciata sfuggire la presenza di Parasite Island.