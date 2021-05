Uomini e Donne, Eugenia con un uomo dopo la non scelta: “Finalmente insieme” caos sul web (FOTO)

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne è stata effettuata la scelta di Massimiliano, il quale ha optato per Vanessa e non per Eugenia. Ad ogni modo, dopo l’avvenuta decisione, la seconda ha pubblicato una foto alquanto criptica sui social.

In particolare, la dama si è mostrata in compagnia di un uomo ed ha aggiunto anche una didascalia alquanto romantica. L’immagine ha, chiaramente, fatto il giro del web in men che non si dica. Cerchiamo di capire cosa è accaduto.

La strana foto di Eugenia dopo Uomini e Donne

In queste ore, Eugenia si è resa protagonista di un gesto che ha spiazzato i fan di Uomini e Donne. Dopo aver appreso di non essere stata la scelta di Massimiliano, la ragazza è tornata alla sua vita di tutti i giorni lontano dai riflettori. La dama sembrava molto presa dal tronista, al punto da dare luogo a diverse scenate quando lui ha mostrato un certo interesse per la sua rivale. Ad ogni modo, subito dopo la chiusura del percorso nel talk show pomeridiano, la protagonista si è comportata in modo alquanto bizzarro.

Eugenia, infatti, ha pubblicato un’immagine su Instagram in cui è raffigurata lei in compagnia di un altro ragazzo. La dama è seduta sulle sue gambe e i due si lanciano un’occhiata estremamente ammiccante. Lei, inoltre, sfodera un sorriso smagliante. A rendere ancora più criptica questa immagine, poi, è stata una piccola didascalia annessa dalla ragazza. (Continua dopo la foto)

Sul web scoppia il caos

La non scelta di Massimiliano ha detto a questo ragazzo di essere felice di poter stare finalmente con lui. Tale didascalia ha sconvolto gli utenti del web. L’influencer Amedeo Venza, che è stato il principale diffusore di questa segnalazione, si è detto assolutamente basito per il comportamento assunto da Eugenia una volta uscita da Uomini e Donne. Tutto lascia presumere che la ragazza avesse qualcuno pronto ad aspettarla al di fuori del programma.

La cosa strana, però, è che la protagonista avrebbe dovuto tenere segreta questa ipotetica relazione, almeno per un po’ di tempo. Ricordiamo che la dama ha un account privato quindi è probabile che abbia creduto che la foto sarebbe rimasta tale. Altra ipotesi è, invece, che c’è una spiegazione a tutto questo e che forse quel ragazzo immortalato in foto non è un suo spasimante. Non ci resta che attendere per saperne di più.