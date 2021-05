Isola dei Famosi: Awed ha bestemmiato? La pesante accusa di Fariba Tehrani (VIDEO)

Fariba Tehrani dice che Aewd ha bestemmiato

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15. Prima che la diretta si concludesse, Fariba Tehrani che in settimana ha compiuto gli anni, ha preso la parola per fare la sua nomination. Nello specifico, la madre di Giulia Salemi ha parlato a lungo su tutto, tanto che la padrona di casa Ilary Blasi ha costretto Massimiliano Rosolino a raggiungerla per portala nella sua postazione. “S’è fatta una certa vogliamo andare a casa…”, ha detto in modo ironico la conduttrice romana.

In quell’occasione la naufraga ha nominato Awed, ma a tanti è sfuggita il motivo, almeno fino ad oggi. Difatti nelle ultime ore stanno circolando sui vari social network dei filmati in cui la donna ha detto che lo Youtuber avrebbe bestemmiato durante la giornata di lunedì. Per questo motivo ha deciso di nominarlo: “Stamattina ha bestemmiato con Dio. Aveva ragione Vera Gemma…”. Ma sarà andata davvero così?

La donna accusa lo Youtuber

Sempre all’interno della Palapa de L’Isola dei Famosi 2021, Fariba Tehrani ha fatto un lungo discorso durante la sua nomination ad Awed. E proprio in quel frangente la madre di Giulia Salemi, che era presente di nuovo in studio, ha confessato di sapere bene che lo Youtuber sta molto simpatico alla maggior parte delle persone in studio.

Tuttavia per la donna il ragazzo avrebbe sempre un comportamento fuori luogo, oltre al fatto che non aiuterebbe i suoi compagni d’avventura. “Lo so che lui vi sta simpatico, ma non ci si comporta così e poi non fa che dormire e mangiare…”, ha detto la naufraga. (Continua dopo il video)

Awed rischia la squalifica a L’Isola dei Famosi 15?

Le dichiarazioni di Fariba Tehrani sulla presunta bestemmia pronunciata da Awed a L’Isola dei Famosi 2021 ha indispettito tantissimo il pubblico del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

Infatti, gran parte di esso si è precipitato sui vari social network per chiedere a gran voce che venga fatta chiarezza su tutta questa vicenda accaduta in Honduras. Quindi, qualora lo Youtuber avesse davvero detto una blasfemia di prendere provvedimenti. Il giovane può rischiare veramente la squalifica? Staremo a vedere.