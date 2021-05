Stefania Orlando su tutte le furie: “Sto come una pazza! Da denuncia” (FOTO)

Stefania Orlando furiosa su Twitter: il motivo

Nella mattinata di martedì una fan di Stefania Orlando ha scritto su Twitter di non capire la ragione per la quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di cambiare look. Di conseguenza le ha fatto la seguente domanda: “Stefania ti amerò sempre, ma la vera domanda è: perché ti sei tagliata i capelli?”. Un quesito che è stato visto immediatamente dalla diretta interessata, la quale non si è tirata indietro a spiegare a tutti i suoi sostenitori perché ha deciso di adottare questo taglio improvviso di capelli.

Nello specifico, la moglie di Simone Gianlorenzi ha confessato che a un parrucchiere è sfuggita un po’ troppo la forbice facendo danni. Per questo motivo è stata costretta a darci un taglio netto: “Perché è sfuggita la mano a chi avevo chiesto di togliere le punte, guarda sto come una pazza!”.

L’ex gieffina vorrebbe denunciare il parrucchiere che le ha fatto un danno

Dopo che una fan su Twitter ha chiesto a Stefania Orlando il perché di quello strano taglio di capelli, la diretta interessata non ha esitato a svelare a tutti il motivo. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5, molto arrabbiata, ha fatto intendere che il parrucchiere in questione dovrebbe essere denunciato da lei. “Sarebbe da denuncia…”, ha chiosato l’ex gieffina che recentemente ha detto che non farà più televendite.

La donna, successivamente si è calmata, affermando che alla fine i capelli ricrescono molto in fretta, soprattutto nel periodo estivo: “Però ricrescono dai!!!”. Ovviamente rimane il rammarico visto che la moglie di Simone Gianlorenzi aveva una bella chioma bionda. (Continua dopo il post)

Stefania io ti amerò sempre e comunque, ma la vera domanda è: perché hai tagliato i capelli? 🤷🏻‍♀️ — Car🦋 (@Carmennella_) May 11, 2021

Stefania Orlando e l’affetto per tutti i suoi sostenitori

Oltre alla vicenda capelli, nella mattinata di martedì l’ex gieffina Stefania Orlando ha scritto anche un altro post sul suo account personale Twitter. La donna ha dato il classico buongiorno ai suoi numerosi fan.

E in quell’occasione la moglie di Simone Gianlorenzi ha detto che il suo affetto per loro non cambierà mai, nella speranza che tale sentimento sia reciproco: “L’affetto che avete nei miei confronti spero non cambi mai, il mio ci sarà sempre…”.