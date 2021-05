Rosalinda Cannavò si lamenta con Andrea Zenga: “Non ne posso più”

Rosalinda Cannavò stanca delle tante ore in macchina

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato delle zone gialle per fare un mini tour in giro per l’Italia. Infatti, la 28enne messinese e il figlio dell’ex portiere dell’Inter si sono recati prima in Umbria e poi anche nelle Marche. Tuttavia, l’attrice siciliana attraverso delle Stories su Instagram ha fatto sapere ai suoi numerosi follower di essere molto stanca delle tante ore trascorse in auto, tanto da sfogarsi con la sua dolce metà.

“Non ne posso più di stare in macchina, sono circa tre ore, forse di più, che siamo in macchina di rientro a Milano”, ha tuonato la ragazza sul noto social network. Nonostante la lamentela, quest’ultima ha fatto sapere ai seguaci di aver passato dei giorni bellissimi a Osimo e di aver apprezzato le bellezze di quei posti del centro Italia.

I due ex gieffini sono andati a trovare i familiari di lui

Sempre grazie a delle Stories sul suo profilo Instagram, Rosalinda Cannavò ha detto anche: “Io sono molto dispiaciuta, sarei voluta rimanere un altro pochino ad Osimo però purtroppo dobbiamo rientrare”.

A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 in quella cittadina ha avuto modo di conoscere la famiglia di Andrea Zenga dicendo anche: “Lascio le Marche con grande dispiacere, sono stata accolta con tanto affetto, comunque spero presto di continuare questo tour in Italia. Voglio godermi le bellezze del nostro Paese”. Nel frattempo la 28enne siciliana a l’agente immobiliare già sono tornati nel loro appartamento di Milano.

Rosalinda Cannavò soddisfatta del viaggio nelle Marche

Ai suoi numerosi follower Rosalinda Cannavò ha fatto sapere di essere rimasta stupefatta per le bellezze della regione dove vivono i parenti di Andrea Zenga. Su Instagram , infatti, la 28enne messinese ha ammesso: “Le Marche mi hanno stupita”.

L’ex gieffina ha continuato il suo discorso così: “Si mangia bene, gente super cordiale, posti mozzafiato, Porto Recanati con spiaggia davvero bella, curata e attrezzata”. Non è detto che nelle prossime settimane la coppia possa tornare in quei meravigliosi posti e donare nuove foto e immagini a tutti coloro che li seguono sui social network.