Isola dei Famosi, Vera Gemma provoca Angela Melillo: “Fai vedere quanto sei cattiva”

Vera Gemma punta il dito contro Angela Melillo

Lunedì sera su Canale 5 è tornato puntuale un nuovo appuntamento della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Una puntata particolarmente difficile per una naufraga in particolare: Angela Melillo. L’ex ballerina del Bagaglino, infatti, è stata pesantemente attaccata in un primo momento dall’opinionista Tommaso Zorzi e subito dopo da Vera Gemma, arrivata in studio dopo la quarantena obbligatoria.

Nello specifico, l’attrice romana alla corte di Ilary Balsi ha raccontato di essere assai stanca da tutto questo suo perbenismo, affermando di voler vedere un po’ di cattiveria in Honduras. “Voglio vedere la tua rabbia…Esponiti…Facci vedere quanto sei cattiva…”, ha asserito l’ex naufraga. Subito dopo, quest’ultima ha detto anche che Angela Melillo non si sarebbe mai esposta fino ad oggi: “L’unica con cui ti sei esposta è Miryea…”. Ma non è finita qui, andiamo a vedere cos’altro è accaduto.

L’ex ballerina romana si difende dall’Honduras

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Vera Gemma, presente nello studio de L’Isola dei Famosi 15, Angela Melillo ha deciso di dire la sua. Infatti, l’ex ballerina non è rimasta a guardare difendendosi da questo attacco diretto. Nello specifico, la fidanzata di Jedà ha detto che se non le piace il suo di fare se ne farà una ragione.

“Vera io non sono te…Sono questa mi spiace…Se non ti piaccio pazienza…”, ha detto la professionista romana dall’Honduras. Quest’ultima, inoltre, ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti dell’ex naufraga, ricordandole che a differenza sua lei è ancora in gioco: “Io comunque sono qua e tu sei là e non chiamarmi amore ok?”.

Botta e risposta tra Vera Gemma e Angela Melillo

Ma anche Vera Gemma non è rimasta impassibile alla replica dell’ex compagna d’avventura de L’Isola dei Famosi 2021. L’attrice romana ha immediatamente risposto dicendo di essere convinta che si esponga poco solo per andare avanti il più possibile nel gioco.

“Ti esponi poco solo per resistere…Il reality mia cara è anche sput**narsi…”, ha asserito la compagna di Jedà. Ma l’ex ballerina non la pensa come lei: “Io non mi sput**no affatto…E’ sempre un tuo pensiero…Non sono una persona così…Mi spiace che tu dica questo…”. Prima o poi le due donne riusciranno ad avere un chiarimento? Staremo a vedere.