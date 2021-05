Uomini e Donne anticipazioni puntata di oggi: Gemma delusa, nuove liti tra gli over

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 maggio, rivelano che andrà in onda la prima parte della registrazione dell’8 maggio. Come tutti i telespettatori, ormai, sapranno, in tale occasione è stata registrata la scelta di Massimiliano.

Molto verosimilmente, però, la conduttrice partirà prima dalle vicende del trono over, così come fatto per la scelta di Samantha Curcio. A tal proposito, si parlerà di Gemma Galgani e dei suoi continui tira e molla.

Nuove polemiche al trono over di Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, le anticipazioni ci svelano che verranno trattate soprattutto le vicende del trono over. In studio entrerà Gemma che, tuttavia, in questo periodo non sembra suscitare l’interesse di nessun nuovo corteggiatore. La vita sentimentale della dama, infatti, è una calma piatta che non sembra portare nessuna ventata di novità. Nell’ultimo periodo, la protagonista si è avvicinata ad Aldo, tuttavia, quest’ultimo presto le confesserà di vederla solo come un’amica.

Per la dama bianca, dunque, è in arrivo l’ennesimo due di picche che, sicuramente, farà impazzire di gioia la sua acerrima nemica Tina Cipollari. Intanto, grande sgomento sta dando anche la dama Isabella. Quest’ultima sembrerà suscitare anche l’interesse del corteggiatore di Gemma. Aldo, infatti, paleserà un certo interesse per lei, ma la dama non sembrerà molto propensa ad intraprendere questa conoscenza.

Anticipazioni puntata di oggi: ancora Riccardo e Roberta?

Le anticipazioni di Uomini e Donne, relative alla puntata di oggi, poi, ci svelano che saranno oggetto di discussione anche Riccardo e Roberta. I due protagonisti sono tornati in studio per raccontare come stiano procedendo le cose tra loro. I due, però, sembrano essere in crisi, pertanto, nella puntata odierna è probabile che raccontino altri dettagli inerenti questa separazione. Per quanto riguarda il trono classico, invece, dopo la scelta di Samantha, già andata in onda, sono rimasti Giacomo e Massimiliano.

Come già anticipato, quest’ultimo ha optato per Vanessa ma , molto probabilmente, tale fatidico momento verrà mandato in onda nei prossimi giorni. Giacomo, invece, è ancora tra due fuochi in quanto non sembra essere ancora deciso su chi scegliere tra Martina e Carolina. Con entrambe trascorrerà dei momenti molto intensi in esterna, pertanto, anche per lui il momento della resa dei conti non può essere lontano ancora di molto.