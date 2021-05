Uomini e Donne, anticipazioni del 12 maggio: Gemma mollata da Aldo

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ormai siamo alle battute finali, infatti a fine mese il programma di Canale 5 andrà in pausa estiva per poi tornare con la nuova edizione già a partire da settembre 2021. Cosa accadrà nella nuova puntata in onda oggi pomeriggio, mercoledì 12 maggio alle 14:45.

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dicono che si partirà con il pilastro del Trono over Gemma Galgani. Quest’ultima rimarrà molto delusa dall’atteggiamento del cavaliere Aldo. Inoltre in studio ci saranno altre discussioni tra i protagonisti del parterre senior. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà più, tardi subito dopo la soap opera iberica Una Vita.

Trono over: la frequentazione di Gemma Galgani e Aldo

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che dopo le discussioni tra Massimiliano Mollicone con le sue due corteggiatrici, oggi pomeriggio si partirà col Trono over. Nello specifico con Gemma Galgani che ultimamente è stata messa un po’ in disparte dalla padrona di casa Maria De Filippi.

Per caso è arrivata l’ora di farle dire addio al dating show di Canale 5? Nel frattempo, gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, dicono che Gemma Galgani sarà disperata perché da un po’ di giorni ha iniziato a sentire qualcosa per Aldo che va al di là di una semplice amicizia e il cavaliere è voluto uscire con la dama romana Isabella.

Aldo lascia la dama torinese: in studio tutti interdetti

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5, dicono anche che Isabella però si tirerà indietro con la frequentazione. Con molta probabilità la dama non è così interessata al cavaliere e perché vede del coinvolgimento tra lui e la 71enne torinese.

Dopo ciò si verrà a sapere che Gemma Galgani e ed Aldo sono usciti insieme la sera, hanno visto la semifinale di Amici vicini vicini ma la donna in studio denuncerà il fatto che lui è stato un po’ freddino. Alla fine il diretto interessato se ne uscirà affermando che per lui la piemontese è solo un’amica, lasciando tutti senza parole, in particolare l’acerrima nemica di Tina Cipollari che per poco non si metterà a piangere.