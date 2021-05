Temptation Island 2021: ecco quando andrà in onda la nuova edizione

Torna su Canale 5 il reality show dei sentimenti: quest’anno solo un’edizione

A differenza degli ultimi anni, l’edizione 2021 di Temptation Island tornerà nella versione classica condotta dall’ex gieffino Filippo Bisciglia. Quindi, rispetto allo scorso anno, in questo caso non ci sarà una doppia edizione estiva con Alessia Marcuzzi. Dopo tre stagioni con la doppia stagione, guidate da Simona Ventura e dalla Pinella, stavolta la produttrice Maria De Filippi ha deciso di concentrarsi solamente con quella da fine giugno ad inizio agosto.

A rendere nota la decima edizione di Temptation Island è stato Publitalia, la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset, che recentemente ha svelato delle variazioni relative al palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio altre informazioni sul format.

Temptation Island 2021: ecco la data d’inizio

Per l’esattezza, il primo appuntamento della decima edizione di Temptation Island andrà in onda mercoledì 30 giugno 2021, per poi spostarsi al lunedì già dalla seconda puntata. Il reality show di Canale 5 dedicato ai sentimenti occuperà così tutti i lunedì estivi fino alla puntata finale che, tranne imprevisti dell’ultimo minuto dovrebbe essere trasmessa per il 2 agosto. “Stiamo tornando! Siete pronti ad un nuovo viaggio nei sentimenti con #TemptationIsland? Ci vediamo PROSSIMAMENTE su Canale 5 🌴🔥 #StayTuned”, si legge suo canali social del programma Mediaset. (Continua dopo il post)

Temptation Island sta per arrivare

Nel mese di aprile Dagospia, il noto portale diretto da Roberto D’Agostino ha annunciato il ritorno di Temptation Island con il suo storico conduttore Filippo Bisciglia. “Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l’edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l’edizione vedrà sei coppie “nip” alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l’edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi”, si legge sul sito internet.