Isola, Valentina Persia furiosa con Isolde Kostner: “Non ha le pa**e, me la pagherai cara”

Valentina Persia sbotta contro Isolde Kostner

Nella nuova puntta del daytime dell’Isola dei Famosi 15 i telespettatori di Canale 5 hanno avuto la possibilità di vedere la reazione dei naufraghi immediatamente dopo la diretta con Ilary Blasi in onda lunedì sera. Al momento, per fortuna, la reunion dei due gruppi Primitivi e Arrivisti non ha fatto nascere dei dissapori particolari. Tuttavia, c’è stato se c’è uno scontro a distanza tra Isolde Kostner e Valentina Persia.

Nello specifico, la comica romana non ha gradito per nulla di essere in nomination per volontà della leader del gruppo. Per questo motivo la barzellettiera ha avuto uno sfogo con Angela Melillo, affermando di credere che l’ex campionessa di sci non avrebbe gli attributi per dirle le cose in faccia. “E’ una campionessa, ma che non ha un minimo di pa**e per dire che le sto antipatica solo perché io interagisco con tutti, mentre lei non riesce a farlo…L’unico con cui parla è Ciufoli…”, ha tuonato la cabarettista.

La lamentela della comica romana sulla sportiva

Immediatamente dopo, sempre Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 2021 ha fatto un confessionale. In quell’occasione, la naufraga romana ha espresso il su giudizio su Isolde Kostner affermando che quest’ultima soffrirebbe il fatto di non riuscire ad entrare nei meccanismi del gioco.

“E niente…Isolde rosica perché non riesce ad entrare nei meccanismi…”, ha detto la comica capitolina. Quest’ultima, inoltre, ha confidato anche che la sportiva le avrebbe detto qualche giorno fa che ha la bocca un po’ troppa larga: “Nel momento in cui mi sente parlare sbrocca…”.

Isolde Kostner vuole chiarire con Valentina Persia

Dopo la puntata di lunedì sera, scoprendo di essere finita in nomination, Valentina Persia a L’Isola dei Famosi 15 è apparsa particolarmente nervosa. Una circostanza che ha notato la leader del gruppo Isolde Kostner.

La sportiva infatti, in confessionale, ha confessato che la comica romana ha evitato di rivolgerle la parola dopo la diretta: “L’ho vista molto irritata…”. La campionessa di sci, però, ha già rivelato che nelle prossime ore vorrà chiarire con lei. Le due donne metteranno da parte i dissapori e continueranno ad andare avanti in modo pacifico? Staremo a vedere.