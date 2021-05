Uomini e Donne, Gianni Sperti: “A letto con lui? Sei scema, fattelo dire”, frase choc contro una dama

Gianni Sperti sbotta contro la dama Elisabetta Simone: il motivo

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi ha iniziato parlando del rapporto tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. Il cavaliere ha affermato più volte di non provare amore nei confronti della dama, tuttavia quest’ultima non ha intenzione di farlo andare via. La protagonista del Trono over ha confessato a tutti di esserci uscita ancora una volta a cena e di esserci andata a letto. “Ho dormito con lui, ma le cose non sono cambiate…”, ha detto la donna.

Una rivelazione che fatto arrabbiare moltissimo l’opinionista Gianni Sperti. Infatti, il collega di Tina Cipollari le ha dato della scema per il modo in cui si sta comportando. “Allora sei una scema…Fattelo dire…”, ha tuonato l’ex ballerino, mentre gli spettatori presenti in studio hanno applaudito in segno di approvazione. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto nel parterre senior di U&D.

Trono over: l’opinione di Tina Cipollari

L’altra opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, invece ha rivelato di pensarla allo stesso modo del suo collega Gianni Sperti. Infatti, la vamp frusinate, che si è trasferita a Torino, ha detto di credere che Elisabetta Simone non sia particolarmente lucida.

Ragion per cui si comporterebbe in questa maniera andando dietro ad una persona che non prova un sentimento forte nei suoi confronti. “E’ talmente coinvolta da avere gli occhi foderati di prosciutto…Devi anche capire come stanno le cose…”, ha asserito l’acerrima nemica di Gemma Galgani.

Il botta e risposta tra Elisabetta Simone e Tina Cipollari

A quel punto è intervenuto di nuovo la diretta interessata Elisabetta Simone, dicendo a tutti i presenti di credere che qualcosa ci sia di profondo con Luca Cenerelli. “Quello che dice anche lui…Tra noi qualcosa di forte c’è…”, ha asserito la dama del parterre senior di Uomini e Donne.

Ma la collega di Gianni Sperti è rimasta ferma sulle sue posizioni affermando che la donna si stia facendo i castelli per aria e che prima o poi si renderà conto di aver fato una serie di sciocchezze. Ormai mancano pochi giorni alla chiusura stagionale del dating show di Maria De Filippi, quindi probabilmente se ne parlerà di nuovo a settembre.