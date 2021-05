Isola, Emanuela Tittocchia contro Awed: “Mi sfidi anche se sono ferita, sei un codardo”. Lui: “Sarei una chiav**a”

Volano parole grosse tra Emanuela e Awed

Ebbene sì, a quanto pare tutte le donne naufraghe de L’Isola dei Famosi 15 si sono schierate contro Awed. “Da questa sera siete tutti contro tutti, niente più squadre né amici”, ha detto la conduttrice Ilary Blasi durante l’ultimo appuntamento su Canale 5. I concorrenti del reality show Mediaset devono guardarsi intorno e scegliere chi sfidare per rimanere più a lungo in Honduras. Infatti, da ora in poi non ci saranno più i due gruppi, “Arrivisti” e “Primitivi”, ognuno gioca per sé.

E il giovane Youtuber sembra averlo capito immediatamente, sfidando l’infortunata Emanuela Tittocchia. “Sa che ho una ferita per via del colletto, è un codardo. Io avrei scelto un maschio”, ha asserito l’attrice di Centrovetrine rivolgendosi al compagno d’avventura.

Tittocchia in nomination, Awed salvo

Ma non è finita qui, infatti sempre nella medesima puntata de L’Isola dei Famosi 15 c’è stato un accesso scontro in diretta, sotto gli occhi dell’inviato Massimiliano Rosolino, abbastanza imbarazzato. “Spero che tu perda perché se no vuol dire che sono proprio una chia***a”, ha detto il conduttore del Gf Vip Party senza troppa ironia. “Ah, bella considerazione che hai di me”, ha replicato Emanuela Tittocchia visibilmente infastidita.

A quel punto è intervenuto l’ex campione di nuoto cercando in tutti i modi di sedare gli animi, dicendo: “E’ stato esplicito”. Alla fine l’attrice è immediatamente crollata dal “Girarrosto” finendo direttamente in nomination, mentre lo Youtuber si è salvato.

La rabbia di Emanuela Tittocchia e Giulia Salemi su Awed

“Vi chiedo scusa, ma è difficilissimo. Ho male alla mano. Gliela farò pagare per tutta la vita, ma niente di che”, ha detto Emanuela Tittocchia dopo aver perso la gara. In pratica, la notte trascorsa tra baci e massaggi tra i due naufraghi è stata solo una parentesi, ora è in ballo la sopravvivenza in Honduras.

Ma anche Giulia Salemi, presente in studio studio, ha attaccato pesantemente Awed per una risposta sgarbata data a Fariba Tehrani, madre dell’ex gieffina. “Simone se a parti inverse avessi risposto in quella maniera irruente a tua madre mi saresti venuta a prendere per le extension… A tutto c’è un limite!”, ha tuonato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.