Stefania Orlando critica Tommaso Zorzi: “Come opinionista mi sembra imbrigliato”

Stefania Orlando e il rapporto con Tommaso Zorzi

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno stretto una bellissima amicizia. Un rapporto che è continuato anche quando entrambi hanno varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, soprattutto lui da vincitore.

La professionista romana, che recentemente ha confidato che non farà più televendite, si è lasciata andare ad alcune considerazione sull’ex compagno d’avventura. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confidato la moglie di Simone Gianlorenzi.

La conduttrice dice la sua sul prezzemolino Zorzi

Il rampollo meneghino, una volta terminata la sua avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 con tanto di vittoria, da due mesi è un’opinionista dell’Isola dei Famosi 15. Inoltre ogni mercoledì sera conduce con grande successo anche un talk in onda su Mediaset Play Infinity ‘Il Punto Z’. Non solo, l’influencer milanese Tommaso Zorzi è ospite fisso della sua nuova trasmissione su R101 al fianco di Maurizio Costanzo.

I tantissimi impegni professionali del 26enne hanno destato qualche perplessità a numerosi personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Per caso sarà troppo l’attuale l’esposizione mediatica del ragazzo? Stefania Orlando, in occasione di una recente intervista rilasciata alla rivista Panorama, oltre ad aver parlato dei suoi progetti in televisione, si è lasciata andare ad alcune considerazioni sull’amico.

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi grandi amici

Intervistata da Panorama, Stefania Orlando ha espresso il giudizio sul vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip 5. “Se ha fatto bene? Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È giusto che lavori. Detto questo, come ho detto anche a lui, lo vedrei in un contesto diverso, tutto suo: a tratti come opinionista mi sembra imbrigliato in un ruolo, lui è uno che ha bisogno di esprimersi in un format suo”, ha detto l’ex gieffina.

Per quanto riguarda il rapporto con il rampollo meneghino, inoltre, la donna ha detto che: “Sono cambiate le situazioni ma il legame continua in maniera differente ed è solido. Ci stimiamo, ci vogliamo bene. Per me è davvero come un figlio e penso che Tommy sia non solo un ragazzo sensibile ma per certi versi molto più grande della sua età”.