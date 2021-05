Nuovo amore per Dayane Mello: lui è Andrea, ecco come si sono conosciuti (FOTO)

In questi giorni, la vita sentimentale di Dayane Mello è finita al centro dell’attenzione, il molti credevano che il suo nuovo amore fosse Mario Balotelli, ma la verità non è questa. La modella, infatti, ha ammesso in un’intervista su Chi di aver finalmente trovato la serenità insieme ad un uomo di nome Andrea.

La dama è sembrata estremamente felice di questa notizia. In questo periodo sentiva la necessità di “scappare” un po’ dalla realtà in cui si trova. Ad ogni modo, scopriamo nel dettaglio che cosa ha dichiarato.

Come si sono conosciuti Dayane e il nuovo amore Andrea

Nel corso dell’intervista con il magazine di Alfonso Signorini, Dayane Mello ha raccontato i dettagli di questo nuovo amore. L’ex concorrente del GF Vip ha detto di aver conosciuto Andrea Turino durante una gita in barca. La sua amica Soleil Sorge l’ha esortata a prendersi una piccola pausa dalla realtà in modo da vivere qualche momento di spensieratezza. Le due dame, così, si sono concesse questa piccola fuga al mare. In tale occasione, Dayane ha avuto la possibilità di approfondire la conoscenza di Andrea.

Tra i due pare ci sia stata subito una certa sintonia e, nell’arco di poco tempo, è scoppiata anche la passione. La Mello ha spiegato di aver avuto bisogno di allontanarsi per un po’ dai problemi della vita e, soprattutto, dal dolore che continua ad essere forte e persistente a causa della morte di suo fratello Lucas. Ad ogni modo, per il momento, la modella ha intenzione di viversi questa storia in modo spensierato e senza fare troppi progetti.

Le confessioni della Mello

Lei stessa, infatti, ha dichiarato che non sa se sia riuscita a trovare la persona giusta ma, sicuramente, in questo momento le permette di stare bene e questo è ciò che conta. Rispetto al passato, adesso Dayane Mello ha una maturità diversa, che le permetterà di vivere in modo più sereno questo nuovo amore. Con quest’intervista, dunque, la protagonista ha dissipato ogni dubbio in merito all’ipotetico ritorno di fiamma con Mario Balotelli di cui si è tanto dibattuto in questi giorni.

Al momento, nella vita della modella c’è un’altra persona e, dalle foto trapelate su Chi, pare proprio che la coppia sia perfettamente in sintonia. Dalle immagini, infatti, si vede che i due si abbracciano e si baciano in modo molto passionale. Non ci resta che attendere per vedere come andrà a finire.