DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 14 maggio: Can e Sanem su un’isola deserta

Quinto appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda venerdì 14 maggio 2021? Gli spoiler dicono che ci sarà una nuova discussione tra Can e Sanem con quest’ultima che gli dirà di averlo sentito dire al padre che non la ama.

A quel punto la Aydin tornerà nel suo quartiere molto delusa. Il fotografo, sentendosi in colpa, organizzerà un piano per rimanere a lungo con lei portandola in un’isola deserte. Passando la notte insieme, il fotografo inizierà a ricordare qualcosa del passato.

Sanem litiga con Can

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 venerdì 14 maggio 2021, svelano che Sanem, dopo non aver nascosto la sua gelosia nei confronti di Ayca, avrà un nuova discussione ritroverà sugli scogli con Can. La giovane scrittrice dirà al Divit di non cercarla più per aver sentito che ha detto a suo padre dAziz di non amarla.

La giovane scrittrice, non riuscendo ad accettare che il fotografo non prova più nulla per lei, andrà via sconvolta tornando nel quartiere dove è cresciuta. Can sentendosi in colpa per la sofferenza causata alla sorella di Leyla, oltre a leggere il libro che racconta la loro storia d’amore deciderà di organizzarle una sorpresa. Nello specifico, chiederà aiuto alla direttrice creativa Deren. Nel dettaglio, il Divit eviterà di coinvolgere Leyla ed Emre con la paura che avrebbero potuto avvisare in anticipo Sanem.

I due ragazzi passano la notte insieme, il fotografo ricorda qualcosa

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che Can userà la scusa di realizzare uno spot pubblicitario in cui Sanem dovrà scegliere i modelli. In questo modo la scrittrice dovrà recarsi in un posto situato sul mare e lontano da Istanbul. La Aydin sarà costretta ad accettare questo incarico e che il fotografo le faccia da assistente, nonostante gli dica di non volerlo al suo fianco.

A quel punto, il Divit dirà una bugia a colei che era la sua fidanzata per trascorrere del tempo in sua compagnia. In pratica, le farà intendere che la moto d’acqua sia rimasta senza carburante non appena arriveranno su un’isola deserta. Infine, il Divit approfitterà della situazione per passare la notte con Sanem. In tale circostanza il ragazzo inizierà a ricordare qualcosa accaduta negli ultimi due anni.