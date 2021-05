Eugenia di Uomini e Donne svela chi era il ragazzo in foto con lei: “Colpa mia, ho sbagliato” (FOTO)

In queste ore, Eugenia è finita al centro di un polverone in quanto si è mostrata subito in compagnia di un altro uomo dopo la scelta di Massimiliano a Uomini e Donne. La ragazza ha pubblicato una IG Storie all’interno della quale è apparsa tra le braccia di una persona misteriosa.

La didascalia annessa, inoltre, ha fatto sospettare molti utenti circa il fatto che la ragazza potesse essersi già fidanzata. Dopo aver generato un po’ di sgomento, però, la fanciulla ha deciso di chiarire tutto.

Il polverone su Eugenia

Eugenia Rigotti, ex corteggiatrice di Massimiliano a Uomini e Donne, è stata travolta da un polverone mediatico. Subito dopo la scelta, la ragazza aveva mostrato uno scatto in compagnia di un tizio e aveva scritto di essere felicissima di essere finalmente con lui. In molti hanno subito pensato male, credendo che la ragazza fosse stata, in realtà, sempre fidanzata. Ad ogni modo, a chiarire la vicenda ci ha pensato la diretta interessata. Eugenia, infatti, ha pubblicato dei contenuti in cui ha chiarito che la persona in foto fosse, in realtà, il fidanzato della sua migliore amica.

La protagonista ha spiegato di aver agito con troppa leggerezza, pertanto, si è assunta la sua parte di “colpe”. Ad ogni modo, credeva che la sua buona fede e la sua consapevolezza bastassero a mettere a tacere le malelingue. Purtroppo, però, così non è stato, pertanto, è stato necessario un chiarimento. La Rigotti ci ha tenuto a precisare di non aver mai agito alle spalle del tronista e della redazione nello specifico.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela tutto

Il percorso che Eugenia ha portato avanti a Uomini e Donne è sempre stato sincero, a tratti fin troppo. Lei ci ha investito dei sentimenti in questo cammino, pertanto, è rimasta molto male nell’apprendere che molti utenti l’hanno subito messa in discussione al primo intoppo. In seguito, poi, per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, la dama ha mostrato delle clip in cui il ragazzo nella foto balla allegramente con la sua vera fidanzata e alla fine i due si baciano.

L’ex corteggiatrice del talk show, poi, ha spiegato che la frase “finalmente insieme”, che ha generato tanto sgomento, aveva un significato diverso. A causa della situazione, infatti, Eugenia non ha potuto incontrare i suoi amici per diverso tempo. Dopo un po’ di peripezie, si sono finalmente visti, pertanto, il messaggio aveva unicamente questo significato.