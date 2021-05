Vera Gemma smaschera Gilles Rocca: “Il peggiore, ecco cosa mi diceva in hotel prima di partire” (VIDEO)

Vera Gemma ha rilasciato un’intervista a Casa Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha parlato di alcuni suoi ex compagni d’avventura all’Isola dei famosi, tra cui Gilles Rocca. Nel mirino, però, ci sono finiti anche Valentina Persia e altri.

La dama, poi, è stata alquanto sfacciata nel fare una proposta ad Alfonso Signorini che riguarda la prossima edizione del GF Vip. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato e i sassi che ha voluto levare dalle scarpe.

Le accuse di Vera contro Gilles Rocca

Nel corso di una recente intervista, Vera Gemma ha sparato a zero contro alcuni ex compagni d’avventura, tra cui Gilles Rocca. Secondo il suo punto di vista, l’attore è stato il peggiore concorrente dell’Isola dei famosi. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che Gilles si è comportato in modo falso, almeno con lei. Nello specifico, ha rivelato alcuni retroscena avvenuti in hotel prima di partire per l’avventura del reality show.

A tal proposito, Vera ha ammesso che l’attore le disse che l’avrebbe difesa e si sarebbe comportato come un fratello. Una volta sbarcati in Honduras, però, il suo comportamento sarebbe radicalmente cambiato. Sull’isola lui era in grado di comunicare solo negatività, per tale motivo, non lo ha mai apprezzato come personaggio. La donna l’ha accusato di essere troppo aggressivo e di aver giocato in modo abbastanza sporco.

Gemma contro Valentina e la proposta a Signorini

Oltre che parlare di Gilles Rocca, però, Vera Gemma si è scagliata anche contro Valentina Persia. In particolare, ha detto che se la incontrerà nello studio le darà addosso. Questo perché lei si è comportata sempre in modo meschino nei suoi confronti. Su Awed, invece, ha voluto spendere solo parole positive. Malgrado l’avesse tradita, Vera ha detto di sentire moltissimo la sua mancanza. Cambiando argomento, poi, la Gemma ha voluto fare un appello ad Alfonso Signorini.

Nel dettaglio ha esortato il conduttore del GF Vip a reclutarla nel cast della prossima edizione. La donna ha ammesso di sentirsi il personaggio ideale per ricoprire questo ruolo in quanto adora essere un fenomeno da baraccone e da reality show. Inoltre, adorerebbe mettersi alla prova come personaggio singolo, in modo da tirare fuori la sua vera indole. Infine, la protagonista ha concluso l’intervista spendendo qualche parola dolce per il suo Jeda. Da un anno, ormai, va avanti la loro relazione e entrambi sembrano profondamente innamorati.