Dayane Mello paparazzata con il suo nuovo fidanzato: ecco chi è (FOTO)

Dayane Mello fidanzata con l’imprenditore Andrea

Dopo la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello nelle ultime settimane è finita al centro del gossip per un presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli. L’ex gieffina, però, in un paio d’occasioni ha smentito la voce dicendo che tra loro c’è solo un rapporto d’amicizia. Tuttavia, recentemente la modella sudamericana è stata pizzicata insieme alla sua nuova fiamma dai paparazzi del magazine Chi.

La persona in questione si chiama Andrea, ed è un imprenditore di Caserta. Negli scatti si vedono i due che mostrano una grande complicità, durante una vacanza trascorsa in Costiera amalfitana qualche giorno fa. La brasiliana, inoltre, ha rilasciato una intervista al periodico diretto da Alfonso Signorini, in cui ha ammesso di stare bene con Andrea, tuttavia deve capire se va per lei. La ragazza vuole andarci con i piedi di piombo per valutare se con l’imprenditore potrà nascere un sentimento d’amore: “Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice”.

L’ex gieffina conferma la frequentazione col casertano

Ebbene sì, Dayane Mello ha un nuovo fidanzato e i due sono stati paparazzati giorni fa nella bellissima cornice della costa amalfitana. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore casertano stavano trascorrendo una mini vacanza in quei luoghi meravigliosi.

Lei, infatti, ha voluto staccare un po’ la spina e dedicarsi a sé stessa e soprattutto ad Andrea. Intervistata dal magazine Chi, la modella brasiliana ha confidato anche di stare ancora male per la prematura morte del fratello Lucas. Per tale ragione, l’ex gieffina alla rivista ha detto: “Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà”. (Continua dopo la foto)

Dayane Mello e il dolore per la morte del fratello Lucas

Intervistata dal noto settimanale Chi, Dayane Mello parlando col giornalista ha confidato di essere ancora molto scossa per la dipartita del fratello più piccolo, Lucas morto a causa di un incidente stradale.

L’ex gieffina ha rivelato anche di essere in cura da un terapeuta in grado di farle superare il grande dolore che prova da alcuni mesi a questa parte. Inoltre, la sudamericana a causa della pandemia non ha ancora raggiunto la sua famiglia in Brasile. “Dentro ho un dolore che non si può spiegare”, ha concludo l’ex compagna di Stefano Sala.