Tommaso Zorzi organizza finte paparazzate? Il web sbotta: “Nessuno ti crede ormai” (FOTO)

Tommaso Zorzi è finito al centro di una polemica in quanto molti utenti del web lo hanno accusato di organizzare finte paparazzate. Il giovane è stato beccato di recente in compagnia dell’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani.

A scattare le immagini sono stati proprio i giornalisti del magazine di Alfonso Signorini. Tale elemento, dunque, ha spinto molte persone a credere che il vincitore del GF Vip abbia organizzato tutto di proposito per far parlare di sé. Vediamo come stanno le cose.

Le presunte paparazzate finte di Tommaso

Di recente, Tommaso Zorzi è stato protagonista di alcune paparazzate, che diversi utenti hanno reputate finte. L’influencer è sembrato essere in atteggiamenti piuttosto complici con Tommaso Stanzani. Le immagini in questione sembrano “rubate”, tuttavia, alcuni dettagli hanno lasciato intendere che potesse trattarsi di una farsa. Il primo elemento a far sorgere questo dubbio è stato il fatto che gli artefici della paparazzata fossero i collaboratori di Gabriele Parpiglia, autore della giovane stella nascente.

Secondo alcuni follower, dunque, è alquanto bizzarro che il collaboratore di Tommaso non abbia informato il giovane circa le foto che sarebbero state scattate. Inoltre, le immagini appaiono estremamente precise, quasi come se ci si fosse messi d’accordo. Per tale ragione, moltissime persone hanno accusato l’influencer di voler solo prendere in giro il suo pubblico, che l’ha sostenuto e apprezzato fino a questo momento.

Zorzi replica esausto

Dinanzi le accuse di aver organizzato delle paparazzate finte, Tommaso Zorzi ha deciso di replicare. Il vincitore del GF Vip 5, infatti, ha detto che la sua vita privata deve restare assolutamente tale. Se su alcuni giornali appaiono delle foto che lo ritraggono con delle persone, non è certamente per volontà sua. Lui non è affatto solito organizzare delle prese in giro per creare sgomento. Nel corso del suo sfogo, inoltre, Tommaso ha aggiunto anche che, per il momento, non vuole approfondire l’argomento.

Per adesso è ancora molto presto per dire se nella sua vita ci sia davvero una persona fissa oppure no. Semmai ci sarà da fare qualche annuncio, sarà lo stesso Zorzi a farlo e lo farà mettendoci la faccia e non architettando dei finti gossip. Purtroppo per lui, però, un numero ancora considerevole di persone continua a credere che il giovane non la stia contando proprio giusta a riguardo.