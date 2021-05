Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: in onda la scelta di Massimiliano

Gli spoiler di Uomini e Donne, relativi alla puntata che andrà in onda oggi, giovedì 13 maggio, rivelano che Massimiliano Mollicone farà la sua scelta. La precedente messa in onda si è conclusa con Maria De Filippi che ha annunciato l’ingresso dei due tronisti.

Dall’abbigliamento sfoggiato da Giacomo e da Massimiliano non è stato difficile intuire chi dei due avrebbe compiuto la sua scelta. Ad ogni modo, nella puntata odierna scopriremo quale sarà la decisione del tronista e la risposta della corteggiatrice prescelta.

I momenti prima della scelta a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Massimiliano farà la sua scelta. In studio verranno chiamate le due corteggiatrici che, finalmente, potranno scoprire per chi delle due è orientato il tronista. Entrambe si mostreranno particolarmente agitate, in quanto tutte e due crederanno di non essere le prescelte. Prima di passare al momento clou, però, la padrona di casa manderà in onda le ultime esterne fatte dal ragazzo con Eugenia e con Vanessa.

Specie quest’ultima ha mostrato il suo disappunto nell’ultima messa in onda in quanto non tollera più di essere messa in secondo piano dal tronista. Malgrado tra i due ci sia stato un bacio appassionato, infatti, durante la puntata il ragazzo non ha fatto altro che interagire con l’altra corteggiatrice. Vanessa, dunque, ha concluso la precedente puntata uscendo dallo studio e facendosi inseguire da Mollicone.

Spoiler puntata di oggi: Massimiliano sceglie Vanessa

Quest’ultimo, probabilmente, si è sentito alle strette, pertanto, ha deciso di dare luogo ad una scelta un po’ improvvisata. Dopo aver mandato in onda le rispettive esterne con le due ragazze, la conduttrice chiederà loro di uscire dallo studio. Sarà quello, dunque, il momento in cui comincerà la scelta vera e propria. Gli spoiler di Uomini e Donne svelano che, nella puntata di oggi, Massimiliano comunicherà a Vanessa di voler uscire dal programma con lei.

Fonti interne al talk show hanno lasciato intendere che la ragazza gli risponderà in modo affermativo. Ad ogni modo, Gianni Sperti ha sollevato qualche dubbio durante la scorsa messa in onda. L’opinionista, infatti, ha fatto notare che la Spoto era davvero parecchio arrabbiata con il tronista per i suoi comportamenti, pertanto, nulla è ancora del tutto detto. La cosa certa è che Eugenia rimarrà sicuramente molto male nel momento in cui verrà informata di non essere lei la favorita.